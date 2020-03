Covid-19: Bct trasforma i servizi per l’emergenza

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – La biblioteca comunale di Terni, nonostante la chiusura dell’edificio, continua a svolgere gran parte del lavoro attraverso il personale impegnato da casa (modalità smark working) nella catalogazione, attraverso l’aggiornamento del sito www.bct.comune.terni.it e delle pagine facebook Bct e Bct ragazzi “con l’obiettivo – dichiara l’assessore alla cultura Andrea Giuli – di offrire suggerimenti di lettura e stimolare una partecipazione attiva degli utenti che sono costretti a restare a casa”.

Nel sito sono sono state anche inserite recensioni di libri che possono essere lette attraverso la piattaforma digitale Mlol-Media Library online, gratuita ed accessibile da tutti gli iscritti in biblioteca mediante una richiesta di autenticazione. Inoltre i bibliotecari hanno dato vita a attività creative per ragazzi e a rubriche specifiche. E’ già iniziata la campagna “#inTernatiragazzi. E tu di che libro sei?” che chiede ai giovani dai 7 ai 14 anni, di raccontare il libro della quarantena e di inviare un testo o un video a bcttweenager@comune.terni.it per poi vederlo pubblicato nel sito istituzionale della biblioteca.

Sono state inoltre create rubriche all’interno del portale Bct su animali da compagnia, su consigli di cucina e letture dedicate e pagine aperte dove poter mandare il proprio contributo.

“Trovo che anche questo sia un modo – evidenzia l’assessore alla cultura Giuli – per tenere viva la creatività e condividere informazioni da fonti autorevoli, utili per le famiglie e i bambini durante l’emergenza Covid 19. Inoltre il servizio nazionale della biblioteca digitale Mlol, a cui anche la nostra biblioteca aderisce, consente di prendere in prestito e-book, ascoltare musica, leggere quotidiani nazionali e internazionali comodamente da casa, avendo parte della biblioteca a disposizione”.