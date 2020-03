SuperAbile, la scuola al tempo del Covid19: parla la Dg di Orte Fiorella Crocoli

NewTuscia – ORTE – “Dalla scuola nuovi occhi per guardare il mondo”. Per la rubrica dell’associazione SuperAbile Viterbo la scuola al tempo del Covid19 parla Fiorella Cr ocoli, dirigente scolastico all’Omnicomprensivo di Orte.

“Di didattica a distanza (DAD) se ne parlava da tempo – spiega Fiorella -, molti docenti hanno avuto nel tempo la possibilità di acquistare pc, tablet, di partecipare a corsi di formazione, di introdurre innovazione, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che all’improvviso gli insegnanti sarebbero stati chiamati a condurre una DAD quotidiana per un tempo prolungato.

Per andare incontro a ciò l’Istituto Omnicomprensivo di Orte, dopo i primi giorni di organizzazione e pianificazione, ha deciso di utilizzare tutti gli strumenti che aveva già in uso ed estendere a tutte le classi Google Classroom, un sistema di classe virtuale in grado di facilitare lezioni, compiti, video lezioni, dare feedback e incontrare studenti, oltre al sistema delle videoconferenze “Google meet” e ai contatti whatsapp con le famiglie per i piccoli. Insomma ci stiamo attrezzando con tutte le possibilità per raggiungere tutti.

Adattarsi ai tempi più lunghi della didattica a distanza è stato un processo fisiologico, un cambiamento che ha richiesto un cambio di passo e di punto di vista in grado di trasformare la crisi in opportunità. Un abbandono del mero nozionismo e della lezione frontale, con l’introduzione di lezioni e compiti di realtà basati su soft e hard skills. Una didattica che bambini e studenti hanno accolto con una grande apertura e con voglia di fare.