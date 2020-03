3.851 nuovi contagiati da Coronavirus in Italia, i numeri sono ancora poco positivi

NewTuscia – ROMA – Ancora non accenna ad abbassarsi in modo considerevole il trend dei contagiati da Covid-19 in Italia.

I nuovi contagiati sono oggi 3851 (contro i 3651 di ieri). In tutto i contagiati, compresi morti e guariti, tocca quota 97.689. Se si escludono guariti e deceduti i contagiati attuali sono di 73.880 unità. I deceduti di oggi sono ancora tanti: 765, in crescita rispetto a ieri, e 646 i nuovi guariti. Il totale dei decessi sale a quota 10.779, quello dei guariti a 13030. 3.996 le persone in terapia intensiva. 27.386 persone sono ricoverate con sintomi, 42.588 in isolamento a casa.

I nuovi dati, forniti dalla Protezione civile nazionale con il responsabile Angelo Borrelli, danno un quadro ancora molto complicato ma stabile.

Nel Lazio ci sono ad oggi 2.362 casi con +181 rispetto a ieri. La Lombardia segna sempre il passo con 25.392 malati e +883 casi rispetto a ieri.