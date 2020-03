Under 14 regionale Etruria Calcio spera in una salvezza anticipata

NewTuscia – Dentro la pausa forzata Covid-19, la Categoria Under 14 regionale Etruria calcio del binomio tecnico Luca Fortuni – Federico Burla si può “rivedere un film Campionato” ricchissimo di quel bello che sfocierà sicuramente in una salvezza anticipata. Alla prima di Campionato di Sabato 5 Ottobre 2019, sconfitta casalinga per 6-0 contro il DLF Civitvecchia (in rete Serpente, Pandolfi, Stefanini, Bertino, Minervino, Fazi). Alla seconda di Sabato 12 Ottobre 2019 vittoria esterna di goleada (7-2) sul terreno di gioco del Leocon. Per i viterbesi cinque reti di Giannotti e reti singole di Ronca e Berlucca. Per i civitavecchiesi Criscio e Zanacchi. Alla terza di Sabato 19 Ottobre 2019 vittoria casalinga contro il Fiumicino 1926 (3-0 con doppietta di Giannotti e rete di Ronca). Alla quarta di Sabato 26 Ottobre 2019 vittoria per 4-3 sul terreno di gioco del Sabazia calcio. Poker viterbese di Ronca e per i locali doppietta di Boi e rete di Pulcinelli. Alla quinta di Sabato 2 Novembre 2019 vittoria casalinga per 4-1 contro il Trigoria: tris di Giannotti e rete di Ronca per i viterbesi. In rete Tullio per i capitolini.

Alla sesta di Sabato 09 Novembre 2019 sconfitta per 2-1 sul terreno di Cesano: per i viterbesi rete di D’Ascenzi e per i locali Vagnoni e Galati. Domenica 7 Novembre 2019 sconfitta per 4-1 sul terreno del Petriana. Per i viterbesi rete di Tomasselli e per i capitolini tripletta di Santoro e rete di Pipitone. All’ottava di Sabato 23 Novembre 2019 pareggio casalingo per 1-1 con la Vis Aurelia: rete viterbese di Giannotti e ospite di Messe. Alla nona di Sabato 30 Novembre 2019 pareggio per 0-0 sul terreno di gioco della ViterbeseCastrense. Alla decima di Sabato 7 Dicembre 2019 sconfitta casalinga per 2-0 contro la Nuova Milvia (reti capitoline di Teofilato e La Porta). Alla undicesima di Sabato 14 Dicembre 2019 sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco del BorealeDonorione (rete viterbese di Giannotti e locali in goal con Bosio e Pola). Alla tredicesima di Sabato 4 Gennaio 2020 vittoria esterna per 4-0 sul terreno di gioco del Montespaccato: doppiette di Ronca e Giannotti e rete di Marini. Mercoledì 8 Gennaio 2020 nel recupero della dodicesima giornata vittoria casalinga per 4-1 contro il Cerveteri: per i viterbesi poker di Giannotti per gli ospiti rete di Blasi. Alla quattordicesima di Sabato 11 Gennaio 2020 vittoria casalinga per 3-1 contro il Monterosi FC: per i viterbesi reti di Sforza, Billi e Ronca e per gli ospiti di Molinaro. Alla quindicesima di Sabato 18 Gennaio 2020 sconfitta esterna per 4-2 sul terreno di gioco del Totti: per i viterbesi reti di Tomasselli e D’Ascenzi e per i capitolini doppietta di Mariani e reti di Capogna e Bravetti.

Alla sedicesima di Sabato 25 Gennaio sconfitta per 10-0 sul terreno di gioco del DLF Civitavecchia: doppiette di Fazi e Bertini e reti singole di Mellini, Stefanini, Di Riso, Converso, Serpente e Camilletti. Alla diciassettesima di Sabato 1 Febbraio 2020 vittoria casalinga per 2-0 contro la Leocon: in rete Ronca e Billi. Alla diciottesima di Sabato 8 Febbraio 2020 sconfitta per 2-1 sul terreno del Fiumicino: rete viterbese di Sforza e goal capitolini di Genovese ed Alfano. Alla diciannovesima di Sabato 15 Febbraio 2020 pareggio casalingo contro il Sabazia calcio: nell’1-1 rete viterbese di Ronca e goal ospite di Xhani. Alla ventesima di Domenica 23 Febbraio 2020 vittoria per 6-3 sul terreno del Trgoria: per i viterbesi triplette di Billi e Tomasselli e per i capitolini doppietta di Scarpetti e rete di Di Luca. Alle ventunesima ed ultima prima dello stop di Sabato 29 Febbraio sconfitta casalinga per 1-0 contro il Cesano: in rete Mudanò.