Stop ai droni del capo della Polizia Gabrielli, il sindaco Arena: “Speriamo in un via libera in tempi brevi. Efficaci strumenti per il controllo del territorio”

NewTuscia – VITERBO – "I droni sono strumenti necessari ed efficaci per il controllo del territorio. In questo momento sono indispensabili per avere un monitoraggio e un riscontro in tempo reale di eventuali comportamenti non conformi alle normative governative emanate in materia di emergenza Covid-19 e, pertanto, un pericolo per la nostra salute e per la nostra sicurezza. Queste le parole del sindaco Giovanni Maria Arena a seguito della decisione del Viminale – dipartimento di pubblica sicurezza -.

Lo stop da parte del capo della Polizia Gabrielli complica una situazione già difficile e delicata di suo, aggiunge Arena -. Speriamo sia solo una situazione momentanea legata alla formalizzazione di autorizzazioni con l’Enac per quanto riguarda privacy, equilibri e ordine del traffico aereo. In questo momento abbiamo bisogno di mettere in campo tutti i mezzi a disposizione per contrastare questo maledetto virus e per garantire la sicurezza dei cittadini e del nostro territorio. E i droni potrebbero darci una grossa mano”.