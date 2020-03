Musica e solidarietà: “Rinascerò, rinascerai”, una canzone per l’Italia e per Bergamo

A poche ore dal debutto, “Rinascerò, rinascerai” è prima nella classifica iTunes

NewTuscia – BERGAMO – E’ disponibile da ieri, venerdì 27 marzo, su tutte le piattaforme digitali l’inedito “Rinascerò, rinascerai” scritto da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio, storici membri del gruppo musicale i Pooh. Una canzone nata a sostegno dell’emergenza da corona virus, in particolar modo per la città di Bergamo gravemente colpita dal Covid-19: i proventi saranno infatti interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

«Dopo aver visto in televisione le immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le salme dei miei concittadini» racconta Roby, «sono stato travolto dall’emozione, il pianto e la rabbia mi hanno portato al pianoforte e in pochi minuti è nata la musica e il titolo di “Rinascerò, rinascerai”. È stata un’ispirazione e un bisogno immediato, sentivo che dovevo fare qualcosa, in particolare per la mia città, così duramente colpita… Ho chiamato Stefano chiedendogli di affiancarmi nel progetto e affidando a lui il testo, che esprime perfettamente quello che ho provato, un matrimonio perfetto tra musica e parole. La canzone è il desiderio di rinascita e di speranza, una dedica a chi ci ha lasciato e ai loro familiari, un ringraziamento per tutti coloro che lavorano incessantemente al bene degli altri: medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero, sono gli eroi e le eroine di questi nostri giorni. Una preghiera per una città che non si arrende».

«Qualche giorno fa Roby mi ha chiamato con la voce rotta dal pianto» prosegue Stefano, «tra un respiro e un silenzio mi ha raccontato della straziante visione alla quale aveva appena assistito… mezz’ora dopo stavo già cercando le parole più adatte a vestire la sua musica, parole di dolore, di fiducia, di riscatto. Bergamo è la mia seconda città, una città che mi ha adottato, mi ha accolto e dove ho trascorso i miei migliori anni di lavoro. “Rinascerò, rinascerai” vuole essere un semplice modo per fare anche noi la nostra piccola parte: questo noi sappiamo fare, la Musica, per un inno al futuro di una città ferita che “quando tutto sarà finito, tornerà a riveder le stelle”».

Una canzone che parla di Bergamo, ma che rispecchia i sentimenti di tutto il popolo italiano, che in questo momento sta soffrendo a causa dell’emergenza sanitaria. A poche ore dal debutto sulle piattaforme web, “Rinascerò, rinascerai” è schizzata al primo posto della classifica iTunes: «questo risultato ci riempie di gioia, vi ringraziamo dal profondo del cuore, per la vostra partecipazione e la vostra generosità. Questo NOSTRO primo posto, ha un un grandissimo valore! Grazie ancora amici miei, siamo proprio orgogliosi di voi», il commento di Roby Facchinetti.

“Rinascerò, rinascerai” è stato arrangiato da Danilo Ballo con il mixaggio di Marco Barusso Profilo Full, i cori sono stati cantati da un gruppo di voci bergamasche riunite grazie alla collaborazione di Daniele Vavassori e dalla meravigliosa voce di Valeria Caponnetto Delleani, mentre le chitarre del finale sono suonate da Diego Arrigoni, chitarrista dei Modà.

A supporto del brano è stato realizzato un video con immagini della città montate con i volti di coloro che, a vario titolo, hanno partecipato al progetto, in particolare il personale ospedaliero, medico, infermieristico di Bergamo, il mister e i giocatori dell’ Atalanta Bergamasca Calcio a cui va un grande ringraziamento da parte di Roby e Stefano.

Tutti i proventi dei download e dei diritti d’autore ed editoriali (Facchinetti/D’Orazio) saranno totalmente devoluti a favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’acquisto di attrezzature mediche.

Questo è il link per ascoltare e scaricare il brano dalla piattaforme digitali: https://SMI.lnk.to/Rinascerorinascerai

Sarà, inoltre, possibile fare donazioni spontanee sul conto corrente dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – IBAN:

IT75Z05696111000000008001X73

IT75Z0569611100000008001X73 causale: Progetto Rinascerò, rinascerai SEGUITO DA NOME, COGNOME E CODICE FISCALE