L’immagine della Madonna sopra San Pietro: c’è chi ci crede davvero

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Un’immagine che ai più non è sfuggita. E che, per il momento che si stava vivendo in piazza San Pietro, era davvero il più azzecca to. Parliamo di quel gioco di luci tra le nuvole che, in lontananza, ha dato a molti l’impressione di vedere l’immagine della Madonna, come se fosse sorretta da una schiera di angeli.

Il Papa, che ieri ha portato più di 11 milioni di persone davanti gli schermi, ha pregato in una piazza San Pietro vuota per invocare l’intercessione e concedere l’indulgenza plenaria a tutti i malati di Covid-19, al personale sanitario e a tutti coloro che sono impegnati per assistere i malati, insieme alle famiglie.

L’omelia del Papa ha parlato della paura che viene sconfitta, come si legge nelle Scritture, con la fede, e la necessità, fatta ora concreta dall’emergenza virale, di una comunità di persone nuove che hanno capito la futilità di tanti egoismi e interessi per fatti e cose del tutto vuoti e prive di significato.

I fedeli, in diretta Tv, hanno scorto una strane immagine in lontananza, una luce ben dispiegata nei suoi spigoli, in mezzo al buio ed alle nuove di piazza San Pietro. La diretta ha reso bene l’immagine che, in tanti, hanno visto.

Una sagoma che ha ricordato a molti quella della Vergine Maria, quasi sospesa in aria e retta da schiere di angeli. L’atmosfera di preghiera e silenzio ha senz’altro favorito questa visione che, per chi è credente, ha rappresentato l’immagine della Madonna, richiamato spesso dal Papa nelle sue omelie, per i non credenti una luce molto particolare.