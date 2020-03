Italiani e web: le 3 guide più ricercate online

NewTuscia – Sono sempre di più gli italiani che si affidano ai tutorial online per imparare a svolgere compiti e attività sia dentro che fuori il web. In questo articolo vi presentiamo alcune delle guide più ricercate in rete e cerchiamo di capire il perché.

Tutorial sul make up

C’è stato un tempo in cui il mondo del fashion era quello relegato alle passerelle delle case di moda. Oggi, invece, grazie anche all’interesse delle nuove generazioni per il settore, la rete pullula di tutorial incentrati su trucco e parruccho. Ciò ha permesso a molti beauty influencer di diventare vere e proprie star del web.

Spetta a loro il compito di dare consigli e dritte per un make up sempre perfetto e specifico per ogni occasione. Si va dai tutorial di trucco per gli occhi (naturali o all’insù), a quelli per le labbra (carnose o sottili), fino alle tipologie: trucco da sposa, carnevalesco, per capodanno o legato ad un’epoca precisa.

Tutorial informatici

Un altro settore da sempre molto sfruttato nel mondo delle guide online è proprio quello tecnologico. Gli italiani ricercano sul web guide su come usare il pc, installare e gestire software oppure su come sfruttare al meglio le potenzialità dei loro dispositivi mobile.

Per i più esperti non manca no i tutorial su come creare app, editare un video o assemblare un pc. Non è un caso se tra i portali più letti d’Italia spicca proprio quello di Salvatore Aranzulla, che forse ha contribuito, e lo fa tuttora, al processo di digitalizzazione degli italiani.

Tutorial per giochi e videogiochi

Anche l’intrattenimento merita una menzione, dato che sul web i tutorial riguardano in prima istanza i momenti ludici che si possono vivere al di fuori rete. Parliamo dunque di guide per imparare a superare i livelli più difficili di svariati videogiochi e a scoprire i segreti celati all’interno. D’altra parte, però, anche la rete offre ampio spazio al divertimento ed è proprio per questo che possiamo imparare anche i migliori trucchi per le slot machine, leggendo guide realizzate ad hoc.

Insomma, in fatto di tutorial, internet non scontenta nessuno e soprattutto grazie al continuo aggiornamento dei portali non c’è il rischio di imbattersi in informazioni obsolete.