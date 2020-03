Nuovo caso di Coronavirus a Narni

NewTuscia – NARNI – Il sindaco di Narni Francesco De Rebotti ha reso noto un nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta, secondo quanto riferito dal primo cittadino, di un soggetto non correlato ai casi precedenti con fonte di contagio risultante fuori dal territorio comunale.

Il soggetto è in buone condizioni ed era già posto in isolamento domiciliare volontario.La situazione, specifica De Rebotti, è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari.

“Si rinnova – afferma il sindaco – l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie”.