Canino: distribuzione di mascherine concesse dalla Regione Lazio

Distribuzione di quantità limitata di mascherine concesse al Comune di Canino dalla Regione Lazio ad opera della Prociv Aquila Locale.

NewTuscia – CANINO – Saranno distribuite un n. di 410 sul totale di 1000 arrivate. Sono state individuate come da indicazione regionale le priorità su: vigilanza locale e sicurezza, medici, operatori case di riposo, operatori 118 ed altri operatori sanitari, operatori farmacie, dipendenti banche e posta, lavoratori dei supermercati, panifici,tabaccherie, detersivi ed igiene,ferramenta e autoricambi,macellerie, alimentari e frutta, computer e fotografia, operatori ecologici, officina, autolavaggio ed operatori trasporto pubblico locale.

Una successiva quantità sarà distribuita direttamente ad un target della popolazione, la prossima settimana, in attesa di altra disponibilità. La limitata quantità non permette di arrivare ai 5300 circa cittadini ma ci sarà una cura puntuale rispetto alle opportunità che si verificheranno per arrivare in modo equo sulla comunità. Sì ringrazia per la collaborazione carabinieri, vigili, protezione civile, croce rossa ed ogni generosa attenzione.

Lina Novelli

Sindaco di Canino