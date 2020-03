Boom di guariti di Covid-19, decessi restano però alti. L’aggiornamento dei dati

NewTuscia – ROMA – Si torna a sperare dopo i dati negativi di ieri. Il bollettino quotidiano della Protezione civile è stato oggi reso noto di nuovo dal Capo Angelo Borrelli, risultato negativo al tampone per il Covid-19.

In calo il trend dei nuovi contagiati rispetto a ieri: sono stati 3.651 contro i 4.401 di 24 ore fa. Il segnale più positivo arriva dai guariti, pari a 1.414 unità contro i 589 di ieri. I decessi sono sempre alti, 889, un po’ meno di ieri che erano 969. in tutto, dall’inizio dell’emergenza, sono decedute 10.023 persone.

In tutto risultano ad oggi 26.676 i ricoverati con sintomi, oggi 647 persone in più di ieri, in terapia intensiva 3856 (+124) e 39.533 in isolamento domiciliare (incremento di 2.880 unità rispetto a ieri).

I dati sono senz’altro migliori di ieri ma preoccupa ancora l’elevato numero di morti. La crescita marcata dei guariti, invece, lascia sperare che sia vicino il picco e l’inversione di tendenza. Sembra scontata la proroga delle misure restrittive del Governo alla data del 3 aprile, in modo di favorire un ampio periodo di distanziamento sociale per fare rientrare, una volta per tutte, la più grave crisi nazionale dopo il Secondo Dopoguerra.