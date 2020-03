NewTuscia – VITERBO – sezione Provinciale dell’AISM di Viterbo, informa che continua ininterrottamente il servizio sottoscritto con l’Associazione “Angeli in Moto – Bikers”, il protocollo di intesa che vede impegnati gli Angeli in moto nella consegna gratuita e volontaria dei farmaci alle persone affette da sclerosi multipla. I bikers in questi giorni di crisi dovuti alla pandemia del Coronavirus, si sono spinti nei punti più lontani della Provincia fino al confine con la Toscana.

Ricordiamo che questo servizio, sempre più richiesto, è attivo dal 17 gennaio 2020.

Si ricorda inoltre che potranno usufruire del servizio le persone con SM che necessitano di ritirare farmaci presso le farmacie della ASL e in tutte quelle autorizzate.

Le persone che hanno necessità di ricevere i farmaci, potranno contattare il referente del servizio Vito Di Noto al tel. Mob. +393358273819, dal quale potranno ricevere tutte le indicazioni per poter fruire del servizio.