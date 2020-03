Tarquinia, domenica alle 11 torna in video la Santa Messa

NewTuscia – TARQUINIA – Domenica alle ore 11:00 sui canali social di Mediapress Web Tv torna la Santa Messa. Questa volta l’appuntamento eucaristico con la chiesa locale sarà celebrato da Padre Eduardo Juárez, parrocco della parrocchia di Maria Santissima Stella Del Mare, la chiesa del Lido di Tarquinia.

Un appuntamento seguitissimo organizzato assieme alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e con la collaborazione di lextra.news, per la diffusione del quale si ringraziano anche l’Infopoint di Tarquinia e le principali testate giornalistiche locali. Ogni domenica, in questo periodo così particolare per via delle misure di contenimento del contagio derivanti dalla diffusione del Covid-19, migliaia di cittadini si riuniscono davanti a pc, smartphone, tablet e smart-tv per ascoltare la Santa Messa, riuscendo a sentirsi comunità anche se separati dalle distanze fisiche. La trasmissione della Messa proseguirà ogni domenica almeno sino alla Santa Pasqua, quando la celebrazione, grazie all’interessamento di Don Rinaldo Copponi e Don Augusto Baldini, ed alla disponibilità della Diocesi, si terrà presso la Chiesa di San Giuseppe.