“Stucchevole propaganda da Regione Lazio che si ringrazia da sola dopo un mese di gravi errori sul Coronavirus”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Ennesimo grave errore di comunicazione dei Zingaretti boys. Spammano su Social e nelle mail un’immagine di pura propaganda su cui campeggia una scritta poco credibile che annuncia la distribuzione di mascherine ai Comuni, e poi se la firmano con un “Grazie Regione Lazio” decisamente auto referenziale.

Sappiamo che di queste mascherine, in molti comuni ne sono arrivate solo la metà delle già poche promesse e ci sarebbe da ridire pure sulla tipologia, ma soprattutto ci chiediamo: con che faccia si dicono grazie da soli e grazie poi di cosa se hanno inanellato una catena di errori e di ritardi che pagheremo per mesi. Si preoccupino piuttosto di garantire risorse economiche, atteso che fino ad oggi, le ingenti spese per fronteggiare la crisi gravano esclusivamente sui bilanci dei Comuni, senza nessun contributo economico né regionale, né statale.”

E’ quanto si legge in una nota di Giancarlo Righini,consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.