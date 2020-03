L’Under 15 regionale Etruria Calcio può raggiungere l’obiettivo salvezza

NewTuscia – Seppur con andamento Campionato eccessivamente a “yo-yo”, la Categoria Under 15 regionale Etruria calcio del binomio Tecnico Luca Fortuni-Federico Burla si trova dentro la forzata pausa Campionato Covid-19 con la consapevolezza di poter raggiungere l’agognato obiettivo salvezza. Il “film Campionato” inizia Domenica 6 Ottobre 2019 con la sconfitta per 3-1 sul terreno di gioco dell’Honey Soccer City: viterbesi in rete con Illiano e capitolini con Vattani, Ingami, Magnanti. Alla seconda di Domenica 13 Ottobre 2019 pareggio casalingo per 1-1 contro la Fonte Meravigliosa: rete viterbese di Giannotti e pareggio capitolino di La Penna.

Alla terza di Domenica 20 Ottobre goleada-vittoria 6-2 sul terreno di gioco della Tevere Roma: per i viterbesi doppietta di Marianello e reti singole di Illiano, Agostini, Bartolaccini, D’Orazio per i locali Moscatelli e Consorti. Alla quarta di Domenica 27 Ottobre pareggio casalingo con il Montespaccato: viterbesi in rete con Bartolaccini ed ospiti con Loche. Alla quinta di Domenica 3 Novembre sconfitta per 3-0 sul terreno del Calcio Tuscia: per i rionali doppietta di De Angelis e rete di Scxuderi.

Alla sesta di Domenica 10 Novembre 2019 vittoria in casa per 1-0 contro l’Aurelia Antica: rete di Zaganella. All’ottava di Domenica 24 Novembre 2019 sconfitta casalinga per 4-0 contro il Jem Soccer Accademy: tripletta di Pavia e rete di Milano. Alla nona di Domenica 1 Dicembre 2019 sconfitta per 7-2 sul terreno della San Paolo Ostiense: viterbesi in rete con Bartolaccini e Giannotti e capitolini con De Filippo (doppietta), Sigalot, Marinozzi, Fia, Salerno, Rossi. Nel recupero infrasettimanale della settima (Mercoledì 4 Dicembre 2019) vittoria per 1-0 sul terreno di gioco del Dabliu New Team: in rete Bartolaccini.

Alla decima di Domenica 8 Dicembre 2019 sconfitta casalinga per 1-0 contro la Nuova Milvia: rete capitolina di Cimino. Alla undicesima di Domenica 15 Dicembre 2019 sconfitta per 2-0 sul rettangolo di gioco della Novauto Pro Roma calcio: in rete Frascaro ed Olivieri. Alla tredicesima di Domenica 5 Gennaio 2020 vittoria casalinga per 3-0 contro il Flaminia: in rete Giannotti, Tascini, Bartolaccini. Alla quattordicesima di Domenica 12 Gennaio 2020 pareggio per 1-1 sul terreno di gioco della Vis Aurelia: viterbesi in rete con Bartolaccini e capitoli con Pescetelli.

Alla quindicesima di Domenica 19 Gennaio 2020 pareggio casalingo per 2-2 con il Fiumicino: viterbesi in rete con Bartolaccini e Zzaganella e ospiti con Carsetti e Travaglini. Domenica 26 Gennaio 2020 alla sedicesima sconfitta casalinga per 2-0 contro l’Honesy Soccer City (reti di Bercaru e Cinelli). Nel recupero della dodicesima di Mercoledì 29 Gennaio 2020 sconfitta casalinga contro il Petriana: 1-0 con rete di Casula. Alla diciassettesima di Domenica 2 Febbraio 2020 sconfitta per 3-0 sul terreno di gioco della Fonte Meravigliosa: in rete Giordana, Rossi, La Penna.

Alla diciottesima di Domenica 10 Febbraio 2020 vittoria casalinga per 3-2 contro il Tevere Roma: viterbesi in rete con Marianello, Sforza, Bartolaccini e capitolini con Moscatelli e Menichetti. Alla diciannovesima di Domenica 16 Febbraio 2020 vittoria per 4-2 sul terreno di gioco del Montespaccato: reti viterbesi di Tascini (doppietta), Zaganella, Bartolaccini e viterbesi con Tocci e Balletti. Alla ventesima di Domenica 23 Febbraio 2020 vittoria casalinga per 2-0 contro il Calcio Tuscia (in rete Marianello e Bartolaccini) Ed, fine, alla ventunesima di Domenica 1 Marzo sconfitta per 1-0 sul terreno di gioco dell’Aurelia Antica (in rete Cera).