“Grazie anche al personale dei supermercati per le consegne a domicilio”

NewTuscia – VITERBO – “In questi gior ni il personale sanitario ha dato prova di grande dedizione, generosità e impegno, lottando senza sosta a fianco dei pazienti per combattere questo virus. Non dobbiamo dimenticare, però, anche il personale dei supermercati, anche loro sono in prima linea consegnando la spesa a domicilio soddisfacendo l’esigenza della popolazione che non può uscire di casa. Personalmente ringrazio la mia amica Antonietta Patti e tutto il suo staff per la collaborazione dimostrate per questa esigenza. Un grazie a tutti”.

Maurizio Zaccaria