Annullata la Milano-Taranto

NewTuscia – MILANO – E’ con il cuore a pezzi che nostro malgrado dobbiamo arrenderci al Covid-19, noi che nonostante tante avversità non avevamo MAI mollato!!!



Oggi ci troviamo costrette ad inviare questa comunicazione, e credeteci abbiamo provato ad immaginare tanti possibili scenari; abbiamo provato ad immaginare una MI-TA a luglio diversa da quella che noi tutti conosciamo, con meno soste nei piccoli paesini che con amore e passione ci ospitano ogni anno, ma non sappiamo a luglio come sarà la situazione… e la situazione attuale non ci permette di prendere contatti con nessuno…… perché ora c’è qualcosa di più ben grave da gestire!

Abbiamo provato ad immaginare una MI-TA ad ottobre… ma quando l’Italia ripartirà, perché RIPARTIREMO, dovremmo concentrarci a risanare il disastro economico che si sarà creato in questo periodo, dovremmo pensare in primo luogo ai nostri lavori, al sostentamento delle nostre famiglie, a far ripartire l’Italia ancora più bella e più forte di prima!

Quindi eccoci a dire quella parola… La Milano-Taranto 2020, la 34° edizione, verrà ANNULLATA.

La riprogrammeremo per luglio 2021…..e sarà ancora più bella… ancora più appassionata….. e sarà bellissimo rivederci, abbracciarci e baciarci…… come se tutto questo non fosse mai successo!

STAFF della MILANO-TARANTO