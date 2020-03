“Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti”. Ricorrenza Eccidio di Camorena. 29 Marzo 1944 – 29 Marzo 2020

NewTuscia – ORVIETO – Riceviamo e pubblichiamo. Proprio oggi, a pochi giorni dalla ricorrenza dell’Eccidio di Camorena presso Orvieto (29 Marzo 1944 / 29 Marzo 2020) avevamo programmato la presentazione del libro Insegnare libertà. Storie di maestri antifascisti alla presenza dell’autore (in allegato copertina e brevi citazioni).

La situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19 purtroppo ce l’ha impedito.

In alternativa, in accordo con il prof. Castoldi, abbiamo pubblicato l’AUDIO della sua intervista su Rai Radio 3 alla trasmissione Fahrenheit del 05.12.2018. Collegandovi al sito www.cobasorvietano.it scorrendo di poco l’home page, potrete ASCOLTARE L’AUDIO e se volete anche scaricarlo.

Oppure potete farlo direttamente da questo LINK, dove troverete oltre all’audio anche maggiori approfondimenti e recensioni