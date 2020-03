Per gli Under 17 regionale Etruria calcio la retrocessione è oramai alle porte

NewTuscia – Malinconico “film Campionato da guardare” per la Categoria Under 17 regionale Etruria calcio di coach Danilo Casaccia in questa pausa forzata Coivid-2019: la retrocessione è oramai alle porte. All’esordio stagionale casalingo di Domenica 6 Ottobre 2019 la prima di una lunghissima sfilza di sconfitte: 4-0 con il Sabazia calcio (doppietta di Belous e reti singole di Fela e Paoloni).

Domenica 13 Ottobre 2019 in seconda giornata pesantissima sconfitta 11-0 sul terreno del Campus Eur: tripletta di Guglielmi, doppiette di De Santis-Matteoli-Palmieri e reti singole di Montalano e Milan. Alla terza di Domenica 20 Ottobre 2019 sconfitta casalinga per 1-0 contro l’Aranova (in rete Aloi). Quarta giornata di Domenica 27 Ottobre 2019 sconfitta per 7-2 contro il Fiumicino (doppietta viterbese di Passerini e capitolini in goal con Rutigliano (4), Giovagnoni, Morazzetti, Pomenti. Alla quinta di Domenica 3 Dicembre 2019 sconfitta casalinga per 2-0 contro la Polisportiva Cimini (in rete Bracci e Michelli), Alla sesta di Domenica 10 Novembre sconfitta per 5-2 sul terreno di gioco dell’Aurelio Roma Accademy: viterbesi in rete con Contadini e Billi, capitolini con Dispoto (4) e Gabriele.

Domenica 17 Ottobre 2019 alla settima sconfitta per 5-0 sul campo del Massimina: doppietta di D’Isidoro, e reti singole di Marciano, Bonito e Filippi.

All’ottava di Domenica 24 Novembre 2019 sconfitta casalinga per 5-1 con il Giada Maccarese: viterbesi in rete con Contadinii, ospiti con Grasso (doppietta), Aurilia, Pannella e Palombi. Alla nona di Domenica 1 Dicembre 2019 sconfitta per 4-0 sul terreno del Totti S.S.: doppietta di Loru e reti singole di Zani e Sterpi. Domenica 8 Dicembre 2019 alla decima sconfitta casalinga per 3-1 contro il Montefiascone: Etruria in rete con Billi ed ospiti con Cvtenco, Manetti e Bellacima. Alla undicesima di Domenica 15 Dicembre 2019 sconfitta per 4-2 sul terreno di gioco della Vis Aurelia: reti viterbesi di Marianello e Mariani mentre per i capitolini doppietta di Acquaviva e reti singole di Mariottini e Barreca. Alla tredicesima di Domenica 5 Gennaio 2020 sconfitta casalinga per 4-1 sul terreno di gioco dell’Homey Soccer City: rete viterbese di Marianello e capitolini in goal con Shalabi (2), Rubini e Regini.

Alla quattordicesima di Domenica 12 Gennaio 2020 sconfitta casalinga contro il Montalto: rete Etruria di Fallew ed ospiti in goal con Capotosto, Zedde e Mancini. Primo punto stagionale Mercoledì 15 Gennaio 2020 in contemporanea con il recupero casalingo della dodicesima giornata: 1-1 con il Civitavecchia (viterbese in rete con Fallew e tirrenico con Amato. Alla quindicesima di Domenica 19 Gennaio 2020 sconfitta per 4-0 sul terreno di gioco della Petriana (in rete Talocci, Morgantini, Cardarelli, Lacroce). Domenica 26 Gennaio 2020 alla sedicesima sconfitta per 10-0 sul terreno di gioco del Sabazia calcio: poker di Sabani, tripletta di Fela, doppietta di Pellecchia e rete singola di Lucidi.

Domenica 2 Febbraio 2020 alla diciassettesima sconfitta casalinga per 8-1 contro il Campus Eur: rete viterbese di Mariani e capitolini in goal con D’Andrea (tripletta), Rossi (doppietta), Gentili, Valeriani, Montalbano. Alla diciottesima di Domenica 9 Febbraio 2020 sconfitta per 11-1 sul terreno di gioco dell’Aranova: rete viterbese di Contadni e capitolini a segno con Aloi (tripletta), Salviati (doppietta), Fornetti, Pelli, Diana, Fabrizio, Josè Vigrani, Matteo Vigrani. Alla diciannovesima sconfitta casalinga per 3-1 con il Fiumicino: viterbesi in rete con Bombara e capitolini con Attianese (due reti) e Dionisi. Prima vittoria alla ventesima: 2-1 sul terreno di gioco della Polisportiva Monti Cimini : per l’Etruria Mariani e Fallew per i cimini Sbarra. Ed all’ultima prima dello stop, pareggio casalingo per 0-0 contro l’Aurelio Roma Accademy.