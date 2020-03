Detenuto domiciliare esce per andare in giro: arrestato

NewTuscia – MONTEROSI – Pregiudicato agli arresti domiciliari, a Monterosi, e controllato tramite braccialetto elettronico, nonostante i divieti di circolazione imposti in questi giorni per limitare i contagi del cosi detto coronavirus, decide di andare a passeggio, manomettendo prima il braccialetto elettronico; i carabinieri della stazione di pattuglia, lo hanno visto e controllato in pieno centro urbano, ed in attesa del riscontro in banca dati sulla sua posizione, il soggetto si giustificava pure e compilava l ‘autocertificazione per lo spostamento per motivi di necessità.

Arrivato il riscontro che attestava la detenzione domiciliare e quindi l’evasione, immediatamente lo hanno bloccato e dichiarato in arresto, e nuovamente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.