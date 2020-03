Torrese, la salvezza è possibile

NewTuscia – TORRE ALFINA (ACQUAPENDENTE) – Una squadra che tutti davano spacciata alla vigilia e che invece può giocarsi lussuosamente le proprio chances salvezza.

Questo conferma il “film Campionato Seconda Categoria” di una Torrese di coach Alessandro Manucci forzatamente dentro lo stop Campionato Covid-19. L’avventura inizia Sabato 05 Ottobre 2019 con una prima giornata coincidente con la sconfitta a domicilio contro il Grotte di Castro (doppietta di Di Luca e rete di Procenesi). In seconda giornata 12 Ottobre 2019 sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco del Monteromano (in rete Pietrangeli e Manglaviti). Alla terza in programma Sabato 19 Ottobre 2019 sconfitta in casa con la Virtus Acquapendente (2-1 con rete Torrese di Pall ottino e goal aquesiani di Serafinelli e Pelosi). Alla quarta di Sabato 26 Ottobre 2019, sconfitta per 3-0 sul terreno di gioco dell’Etruscapodimonte (in rete Belloni, Pesci, Baba). Alla quinta di Sabato 02 Novembre sconfitta casalinga per 4-0 contro la Robur Tevere (doppietta di Randazzo e reti di Proietti ed Abate).

Primo punto stagionale alla sesta: 1-1 sul campo dell’Onano (in rete per la Torrese Daffeh e per l’Onano Mancini). Alla settima di sabato 16 novembre sconfitta casalinga per 3-1 con il BarcoMurialdina (rete Torrese di Avitabile e per gli ospiti doppietta di Miralli e rete di Maccio). Colpaccio esterno all’ottava di domenica 23 novembre: 2-1 sul terreno del Gradoli (doppietta Torrese siglata Daffeh e rete locali di Ieraci).

Alla nona di sabato 30 novembre sconfitta casalinga contro il Canino. (4-0 con reti di Maffei, Fabbroni, Borzacchi e Pieri). Alla decima di Sabato 7 Dicembre 2019 sconfitta per 3-2 sul terreno di gioco del Cellere (per la Torrese doppietta di Daffeh e per i locali doppietta di Pani e rete di Bocci). Alla undicesima di Sabato 14 Dicembre sconfitta per 3-0 sul terreno della Virtus Marta (doppietta di Menci e rete di Guidozzi). Alla dodicesima di Sabato 21 Dicembre 2019 vittoria casalinga contro l’Ischia di Castro (doppietta di Daffeh e Ghinassi e rete ospite di Longo). Alla tredicesima di Sabato 4 gennaio 2020 sconfitta esterna per 6-0 sul terreno del Tre Croci (tripletta di Grimaldi e reti di Fè, Lanzalonga e Barbaranelli). Alla quattordicesima di Sabato 11 Gennaio 2020 sconfitta a domicilio per 3-2 contro il Vi.Va. (Torrese in rete con Daffeh e Bisti ed ospiti con doppietta di Scribano e rete di Michelini). Alla quindicesima di Domenica 19 Gennaio 2020 vittoria esterna sul terreno di gioco dell’Aurora Querciola (reti Torrese di Ghinassi e Zanoni e rete locale di Spagna). Alla sedicesima di Sabato 25 Gennaio 2020 sconfitta per 3-0 sul terreno di gioco di Grotte di Castro (reti di Lucchi, Fantucci e Lorenzini). Alla diciassettesima di Sabato 1 Febbraio 2020 pareggio casalingo con il Monteromano (rete Torrese di Daffeh e quella ospite di Pietrangeli).

Alla diciottesima di sabato 8 febbraio 2020 sconfitta casalinga per 2-0 sul terreno della Virtus (in rete Nardini e Sartucci). Alla diciannovesima di Sabato 15 Dicembre sconfitta casalinga con l’Etruscapodimonte per 3-0 (in rete Catanese, Marabottini, Cacace). Alla ventesima di Domenica 20 Febbraio 2020 sconfitta per 5-1 sul terreno di gioco della Robur Tevere (Torrese in rete con Pieri e locali con Reggiani (doppietta), Tardani, Biancarini e Marcellini ed, infine, alla ventunesima di Sabato 29 Febbraio 2020 sconfitta casalinga per 1-0 con l’Onano (in rete Mancini).