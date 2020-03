NewTuscia – MONTEFALCO – Il palazzo comunale di Montefalco si è illuminato con il Tricolore. Da martedì sera la splendida piazza del Comune è illuminata con i colori della bandiera italiana per dare coraggio e sostenere tutti i cittadini della Ringhiera dell’Umbria.

Grazie al contributo di Elettrica Valeri, il Palazzo comunale si illumina di speranza per essere vicino agli operatori sanitari che combattono in prima linea, alle Istituzioni che cercando i contenere in qualsiasi modo il contagio, a tutti coloro che devono continuare a lavorare ed a tutti coloro che restano a casa.

La notizia è stata data dall’amministrazione comunale sulla pagina Facebook “Montefalco nel cuore”, invitando i cittadini a mettere la foto del palazzo comunale illuminato con il Tricolore sulle bacheche dei propri profili social per diffondere il messaggio di speranza.

“Cari cittadini – afferma il sindaco Luigi Titta – vi comunico che ad oggi non risulta nessun caso positivo Covid 19 nel Comune di Montefalco e vi ringrazio per il vostro grande senso civico per il puntuale rispetto delle regole imposte dai Decreti emanati dal Presidente Conte. Colgo l’occasione per ringraziare la polizia locale e le forze dell’ordine che supportano il nostro operato oltre a tutti i volontari che aiutano i nostri concittadini con la spesa e le altre necessità”.