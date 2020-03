Contributi in favore di persone con disabilità gravissima, documentazione entro il 10 aprile per posta elettronica 

NewTuscia – VITERBO – Interventi in favore di persone con disabilità gravissima, documentazione entro il 10 aprile per posta elettronica. Nel dettaglio, i beneficiari dei contributi di cura e degli assegni di cura connessi ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016, ai fini dell’erogazione del beneficio riguardante il mese di marzo, devono trasmettere entro il prossimo 10 aprile la prescritta documentazione inviandola esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: NewTuscia – VITERBO – Interventi in favore di persone con disabilità gravissima, documentazione entro il 10 aprile per posta elettronica. Nel dettaglio, i beneficiari dei contributi di cura e degli assegni di cura connessi ai sensi del decreto interministeriale 26 settembre 2016, ai fini dell’erogazione del beneficio riguardante il mese di marzo, devono trasmettere entro il prossimo 10 aprile la prescritta documentazione inviandola esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: pdellemonache@comune.viterbo.it

A comunicare tali informazioni è direttamente l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che aggiunge: “Comprendiamo perfettamente la difficoltà del momento. Abbiamo previsto pertanto la sola modalità online per l’inoltro della documentazione al Comune. Anche il lavoro del settore servizi sociali si sta svolgendo in modalità “agile”. Inviando tutto per posta elettronica si consente ai familiari dei richiedenti di rimanere a casa e al nostro settore di portare avanti comunque il lavoro a supporto e a sostegno dell’utenza”.