Altri 4 casi di Coronavirus a Gubbio

NewTuscia – GUBBIO – Comunico che questa mattina da parte del Distretto Sanitario mi è pervenuta la comunicazione relativa a nuovi casi di coronavirus: si tratta di 4 casi positivi, 2 domiciliari e 2 con ricovero presso l’Ospedale di Città di Castello.

Ci riferiamo a 3 persone anziane e ad una di mezza età, questo solo per dare un’indicazione approssimativa di carattere anagrafico, perché le persone sono tutte importanti allo stesso modo e di tutte ci dobbiamo occupare con grande impegno e grande dedizione, perché di tutte ci interessano le condizioni di salute.

Per quello che riguarda la nostra sdattività amministrativa sono proseguiti i controlli effettuati dalla Polizia Municipale, sono ormai 900 i controlli effettuati presso le attività commerciali e 400 nei confronti di cittadini con l’autocertificazione; 22 sono state le segnalazioni alla Procura della Repubblica, riguardanti anche minorenni. Ho già detto che bisogna fare attenzione alle ricadute di carattere penale che queste segnalazioni possono avere; di altre 30 situazioni sono in corso accertamenti.

Per quanto riguarda l’attività della Giunta comunale questa mattina abbiamo assunto come delibera il posticipo dei versamenti che riguardano l’imposta sulla pubblicità comunale e di fatto lo spostamento riguarda la data del 30 settembre e del 31 dicembre dell’anno in corso; pertanto fino a quelle date non sono previsti versamenti per i cittadini interessati.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati