Intervista al cuoco-attore-modello-showman William Imola: “Il coronavirus? Si vince rispettando le regole e con un sorriso”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Abbiamo chiamato e intervistato telefonicamente il nostro giovane chef, attore, modello e uomo di spettacolo William Imola per sapere il suo pensiero legato all’emergenza coronavirus e come sta passando la quarantena in casa.



William, raccontaci un po’ della tua quarantena.

“Salve a tutti. Non avrei mai pensato in 30 anni di vivere una situazione d’emergenza cosi grande chiuso in casa per colpa di un maledettissimo virus che ormai da settimane e mesi sta terrorizzando la nostra nazione e tutto il mondo,privandoci delle nostre vite. Cerco di vivere questa situazione essendo ottimista e positivo, sperando che passi tutto al più presto e in fretta, anche se la cosa che mi spaventa di più in questo momento è quella che se mi accadesse qualcosa non potrei più vedere la mia bambina che, per questioni di sicurezza, non sto andando più a prendere giá dai primi di Marzo, mi manca tantissimo. Capisco i disagi, le paure e le difficoltà che tutti noi in questo momento così difficile stiamo vivendo, ma la cosa più importante che dobbiamo fare tutti insieme per uscire e vincere al più presto questa battaglia, è quella di rimanere a casa…”.

Oltre a tua figlia ed alla tua famiglia ti senti di ringraziare qualcun altro?

“Mi sento con il cuore di ringraziare tutti i dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine che ogni giorno stanno dedicando la propria vita per salvare la vita di qualcun’altro mettendo in pericolo la loro. Al tempo stesso tutti quelli che, anche in altri settori, lavorano in sede con grande coraggio. Voglio stringermi con affetto alle famiglie che ogni giorno stanno perdendo i propri cari in un dolore grande e straziante”.

William come passi le giornate in casa nel dettaglio?

“Cerco di non pensare il più possibile dedicandomi ai miei hobby preferiti come la musica, il canto e la cucina. Sperimento nuove tecniche di preparazione e invento nuovi abbinamenti da presentare nei miei video futuri di cucina. Canto e suono postando video sulle storie del mio profilo instrìagram… Nei giorni scorsi invece, tramite il mio profilo Facebook, ho lanciato due dirette in veste di Chef per presentare due semplici ricette da poter realizzare in questi giorni a casa.

Parlaci del tuo canale Youtube.

“Sul mio canale troverete alcuni miei lavori televisivi e un cortometraggio molto profondo “Oltre il tempo” che, nel giro di pochissimo tempo, ha raggiunto quota 14 mila visualizzazioni.

La settimana scorsa ho creato un divertentissimo video che troverete sul mio canale YouTube dal titolo “Quarantena da Coronavirus” su William Imola”.

Un saluto ai nostri lettori?

“Voglio chiudere proprio così, ringraziando di cuore voi e tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo per leggere la mia intervista. Grazie mille, vi voglio bene! Insieme vinceremo questa grande battaglia ma, sopratutto, ci riprenderemo il nostro diritto più grande…La libertà ❤ Forza Italia 🇮🇹”

Si ringrazia il fotografo Simone Morano per la foto articolo e il direttore della rivista Chic Style il Sig. Salvatore Pigliasco