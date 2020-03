Coronavirus, Panunzi (Pd): “Molto bene l’approvazione del piano “Pronto cassa””

NewTuscia – ROMA – “Un primo importante provvedimento a sostegno del sistema economico del Lazio, in questa fase di assoluta emergenza”. Questo il commento del consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi al provvedimento “Pronto cassa” preso dalla Giunta regionale, con cui vengono messe in campo iniziative a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio, che, nel loro insieme, a regime, porteranno a mobilitare circa 450 milioni di euro. “La Regione è vicina al mondo dell’imprenditoria – prosegue -. Lo fa con una serie di misure d’impatto immediato a favore delle aziende. Nella consapevolezza che questo è solo un primo e indispensabile passo, si è già a lavoro per varare nuove misure a favore dell’economia e a tutela dei lavoratori e delle famiglie”.