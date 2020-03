Vetralla, secondo caso di positività al tampone di Covid-19

NewTuscia – VETRALLA – L’Amministrazione comunale informa che nella giornata di ieri è stato rilevato nel nostro comune, il secondo caso di positività al tampone di Covid-19.

Trattasi di soggetto domiciliato in quarantena e seguito dalla Unità di Crisi della ASL. Si comunica altresì che codesta amministrazione ha provveduto ad attivare il C.O.C. ( centrale operativa comunale).

Si tratta di un’unità operativa di intervento prevista nei comuni nei quali risulta positiva almeno una persona e per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio da Covid-19.

Il tutto per la protezione civile della popolazione che presenti fabbisogni di carattere socio-assistenziali.

Si precisa inoltre che quotidianamente siamo in contatto con l’Unità di Crisi della ASL per gli aggiornamenti sulle eventuali nuove positività ai tamponi e sui soggetti sottoposti a quarantena per motivi cautelari.

Seguiranno aggiornamenti.

Il Sindaco Francesco Coppari