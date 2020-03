Passaggi fuorilegge nello stretto di Messina, il sindaco De Luca sbotta: “Alle 18.30 bloccherò di forza i transiti: mi arrestassero”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – MESSINA – “NON CONSENTO PIÙ L’ATTRAVERSAMENTO INDISCRIMINATO DELLO STRETTO DI MESSINA! Sto preparando diffida nei confronti del governo nazionale e dei Prefetti di Messina e Reggio Calabria con ordinanza sindacale che vieta l’attraversamento se non per i pendolari dello stretto e per i tir trasporto merci. Stasera mi metterò personalmente a bloccare lo sbarco indiscriminato e attendo che qualcuno si faccia aventi per arrestarmi (e sarebbe la terza volta!) Per favore Condividete questo post per farlo arrivare al presidente del consiglio ed ai suoi ministri! NE PARLEREMO STASERA ORE 18:45 in diretta FB sulla pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113”.

Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che in un video sul suo profilo facebook annuncia barricate per fare rispettare l’ordinanza che vieta l’attraversamento dello Stretto di Messina. Il primo cittadino critica a tutto tondo le inadempienze sui controlli, gli attraversamenti indiscriminati e non le manda a dire nei confronti dei ministri della Sanità Speranza e dell’Interno Lamorgese per norme che considera vaghe e senza nessuna effettiva struttura organizzativa di controllo sul territorio.

“Sono inc…, ho seguito il flusso che c’è stato di auto dalla Calabria alla Sicilia – ha detto ancora De Luca – ho visto foto video e mi sono accorto come voi che, qua, c’è qualcuno che gioca con la nostra pelle e la nostra pazienza. La mia pazienza ora è finita. Il ministro Speranza ha fatto un provvedimento, quello che invita a girare intorno a casa: invito il ministro a revocare quel provvedimento perché di casa non deve uscire nessuno, ho fatto un’ordinanza e guai chi esce di casa. Questo stesso ministro, insieme a Lamorgese, hanno fatto un loro decreto che è molto semplice (da capire, ndr) e voi avete ragione ad inc…: c’è scritto che al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso da quello in cui si ci si trova. Il principio è che dove siamo ora rimaniamo e basta. Fino a quando non c’era un provvedimento allora amen, ma poi aggiungono alcune porcherie…io mi sarei fermato qua…salvo che per comprovate esigenze lavorative, nel nostro caso noi censiamo chi sono i pendolari dello Stretto: in poco tempo noi rilasciamo una scheda per passare. Poi aggiungono per motivi di assoluta urgenza, di cui non si capisce cosa vuoldire, e per motivi di salute. Io sto preparando una nota di protesta contro il prefetto di Messina, il prefetto di Reggio Calabria, i Questori perché voglio capire che cos’è successo stanotte. Voglio la prova ed i riscontri dei controlli che sono stati fatti. Comunque stasera io vado lì, io blocco la nave ed invito anche il presidente Musumeci, basta ora semplicemente con le proteste, il presidente Musumeci viene stasera con me lì e non permette a nessuno di giocare con la pazienza dei Siciliani. Io ora farò una lettera, annuncio un’ordinanza dove impedisco che si passi in modo indiscriminato. Chi deve passare deve segnalare almeno due ore prima le motivazioni, le verifichiamo e si decide se si passa o non si passa. Stasera mi faccio arrestare, per l’ennesima volta, non me ne frega niente, ma basta con i provvedimenti e non si organizza sul territorio una struttura per farli rispettare. Perché é un’umiliazione per me, per chi continua a stare murato in casa. Cari ministri, cari prefetti, organizzatevi perché io sarò lì a non fare passare nessuno ma nel frattempo vi scrivo, faccio le mie ordinanze sgangherate me dovete garantire di schierare l’esercito a Villa San Giovanni e a Messina”.