Il sindaco Porri: “Nessun caso di Coronavirus a Vasanello. Denuncerò chi diffonde notizie false e allarmistiche”

NewTuscia – VASANELLO – “Cari cittadini il risultato che aspettavamo è arrivato il tampone è NEGATIVO. Il nostro concittadino non è stato contagiato dal coronavirus. Sono stato autorizzato da Sergio Manassei a divulgare il s

uo nome, lui sta bene e anche sua madre. Voglio inoltre far presente che se mai dovesse ricapitare che vengano messe in chat foto o situazioni allarmanti relative al coronavirus procedero’ senza esitazioni a far denuncia per “procurato allarme . RIPETO L’APPELLO: STATE A CASA, RISPETTATE LE INDICAZIONI DATE, RISPETTATE I DECRETI DEL GOVERNO E SOLO COSÌ CE LA FACCIAMO FORZA ITALIA E FORZA ITALIANI”.

Così il sindaco di Vasanello, Antonio Porri.