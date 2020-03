Il Decameron 2.0 fa il pieno: oltre le 150 mila visualizzazioni

NewTuscia – BEVAGNA – Oltre 150.000 visualizzazioni su Facebook, in pochi giorni più di 4.000 follower.

I numeri danno conto di un successo oltre ogni aspettativa. Ma il successo più grande è che in tanti si siano uniti, in un momento così difficile e drammatico, per comunicare insieme un messaggio che è insieme culturale ed etico: la c ultura ci può salvare anche nei momenti più tristi e più bui. E le rievocazioni storiche sono di fatto grandi manifestazioni culturali che raccontano le storie delle città, le storie delle pietre e degli uomini. Un patrimonio comune fatto di gesti e saperi antichi, di racconti corali, di studio, di sudore e di grande passione. Non è un caso che a partorire l’idea siano dieci giovani rievocatori del Mercato delle Gaite di Bevagna, guidati dal promettente regista Davide Gasparrini. A raccogliere l’appello di #iorestoacasaconBoccaccio# arrivano per primi i rievocatori umbri ma immediatamente decine di altri: docenti universitari, musicisti, attori, performer, ricercatori, religiosi, poeti, archeologi e ancora artigiani e professionisti di tante professioni, da ogni parte d’Italia. “Sono state giornate di duro lavoro – ci raccontano dal team di Bevagna – ma di grandi emozioni, di sorprese, di relazione, anche se rigorosamente a distanza, usando la rete come fosse la nostra bella piazza.” Il progetto si chiuderà con la decima giornata ma rimarrà l’immenso patrimonio raccolto che verrà messo a disposizione di tutti, un materiale utile per le rievocazioni medievali e per tutti gli appassionati. “Vogliamo ringraziare di cuore – continuano i giovani rievocatori delle Gaite – quanti ci hanno seguito ma prima ancora i 136 che hanno permesso di realizzare ildecameron2.0, leggendo le 100 novelle, le introduzioni, presentando e commentando, un lunghissimo elenco di nomi che pubblichiamo per ringraziare proprio tutti, nessuno escluso.

Che si esca presto dalle piazze virtuali per tornare a popolare le piazze di pietra. E che sia Festa sia Festa grande!”

Adriano Allegretti

Agnese Brunetti

Alessandro La Porta

Alessandro Ruffinelli

Alessandro Valoppi

Alessandro Vanoli

Alfonso Russi

Alfredo Assunti

Amedeo Carlo Capitanelli

Amedeo Feniello

Andrea Barlucchi

Andrea Giansi

Andrea Paris

Andrea Petrozzi

Andrea Vialli

Aurora Balestra

Aurora Mascheretti

Azzurra Campodifiori

Bruno Pilla

Carlo Dalla Costa

Carmine D’ascoli

Caterina Fiocchetti

Caterina Fioravanti

Cinzia Conte

Claudio Bellanti

Claudio Cecconi

Claudio Pesaresi

Claudio Vergini

Covid-Art

Daniele Falchi

Daniele Gelsi

Daniele Procacci

Davide Baldi

Davide Gasparrini

Davide Mazzocchi

Davide Rinaldini

Davide Tassi

Davide Tononi

Debora Filippucci

Delia Boccali

Dimitri Pianese

Elena Giovannini

Eleonora Rava

Eleonora Rovida

Elisa Menchicchi

Fabio Vignarelli

Federica Marchionni

Federico Baldi

Federico Canaccini

Federico Fondacci

Federico Moschetti

Federico Santini

Francesca Letizia Tasselli

Francesco Bolo Rossini

Francesco Esposito

Francesco Felicioni

Francesco Ferri

Francesco Lancia

Franco Cardini

Franco Franceschi

Gabriele Bastianelli

Gabriele Funari Falanga

Gabriele Guarino

Gabriella Piccinni

Gaspare Adanti

Gemma Colesanti

Giacomo Nappini

Gianluca Foresi

Giordano Agrusta

Giorgia Filippucci

Giovanni Mariotti

Giulia Pasqualoni

Giulia Zeeti

Giulio Fornasiere

Giuseppe Patota

Gloria Fossi

Guglielmo Tini

Leonardo De Simone

Letizia Bini

Loretta Bonamente

Luca Ottavi

Luca Radi

Luciano Birocco

Luciano Cinelli

Lucilla Magliocchetti

Ludovica Savio

Luigi Vestuto

Manuel Vaquero Piñeiro

Manuela Marinangeli

Marco De Felicis

Marco Gasparrini

Marco Setteposte

Margherita Franceschi

Maria Irene Minelli

Maria Luisa Morici

Maria Serena Ivone

Maria Sofia Alleva

Martina Bonati

Martina Salvucci

Mascia Esposito

Massimo Rovida

Matilde Mondi

Matteo Ciccioli

Matteo Magna

Matteo Svolacchia

Maurizio Lombardi

Mauro Formica

Michele Anastasi

Michele Nani

Michelle Rainone

Niccolo Ayroldi

Nicola Falocci

Nicola Pesaresi

Ornella De Luca

Paolo Frongia

Patrizia Bovi

Rachele Bovini

Raffaele Mani

Raffaele Ottolenghi

Riccardo Mariani Marini

Roberto Crisanti

Roberto Mancini

Roberto Rosati Benvenuti

Rodolfo Mantovani

Samuele Gambino

Silvia Sposini

Simone Dentella

Stefano Catarinelli

Stefano Venarucci

Stella Bastianelli

Umberto Gagliotta

Valentina Ercolini

Valentina Montori

Victor Rivera Magos

Vittorio Alberti

Walter Romagnoli