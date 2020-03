Emergenza Covid-19, Glass Solution sanifica gratuitamente le auto di medici e infermieri di Belcolle

L’impresa socia di Confartigianato Imprese di Viterbo a disposizione di chi lotta in prima linea con il virus

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sanificazione certificata e gratuita per le automobili degli operatori sanitari in servizio alla Asl di Viterbo, impegnati in questi giorni nella difficile battaglia contro la diffusione del Covid-19. Il servizio è messo a disposizione dall’impresa viterbese Glass Solution, centro diretto Glass Drive Italia, con sede a Viterbo in viale Francesco Baracca 83.

“Visto che la nostra attività deve restare chiusa al pubblico per effetto dei decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – spiega la titolare di Glass Solution, Giulia Musledin – abbiamo pensato di metterci a disposizione di coloro che in questa battaglia comune sono più esposti e più impegnati. Sarebbe più comodo restare a casa ad aspettare che la bufera passi, ma visto il tipo di attività che svogliamo abbiamo pensato di dare un nostro piccolo supporto a chi assiste i malati di Covid-19 e ogni giorno mette a rischio la propria salute. Chiunque fosse interessato può chiamarci al numero +393279510915 per fissare un appuntamento”.

“Medici e infermieri operativi presso la Asl di Viterbo possono recarsi nella nostra sede per sanificare la propria automobile – continua Giulia Musledin -, in totale sicurezza e nel rispetto delle distanze previste. Non ci sono rischi, i clienti non entrano nei nostri uffici: la vettura viene lasciata dal proprietario nel piazzale di Glass Solution e il nostro personale, munito dei dispositivi di sicurezza, si occupa della sanificazione con il macchinario Sanity Sistem. Grazie all’utilizzo di un generatore di ozono di ultima generazione, omologato dal Ministero della Salute, il trattamento Sanity Sistem è, infatti, il servizio più efficace, sicuro ed ecologico per sanificare mezzi e autovetture. Al termine dell’operazione rilasciamo apposita certificazione”.

“Siamo fieri di imprenditori come Giulia Musledin che in un periodo di grande preoccupazione per la salute della nostra comunità e per la tenuta delle pmi, le più colpite dalla chiusura totale per il contenimento del Covid-19, sanno comunque mettersi a servizio degli altri – commenta il conclusione il segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo, Andrea De Simone -. La Glass Solution è chiusa ma solo su appuntamento compie un servizio a chi lotta in prima linea, medici e infermieri: un gesto generoso che mostra quanto sia grande il cuore delle imprese di Confartigianato”