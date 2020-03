Coronavirus, sette nuovi casi ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Il Comune di Acquapendente invia avviso alla cittadinanza su altri casi postivi Covid 19: “Dobbiamo informare la cittadinanza che purtroppo ad Acquapendente sono stati riscontrati altri 7 casi di persone positive al Covid-19, che si aggiungono ai 3 precedenti. Complessivamente perciò abbiamo raggiunto il numero di 10 persone positive al virus, dislocate in 6 nuclei familiari.

Tutte le persone sono in osservazione sanitaria presso le loro abitazioni e stiamo collaborando con la ASL per individuare tutti i possibili contatti, in modo da mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. Nessuna delle persone individuate presenta al momento una sintomatologia particolarmente grave. Si agisce secondo le procedure cercando di salvaguardare la salute di tutti”.