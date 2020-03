Silvia Blasi (M5S) su video del sindaco di Tarquinia: “Basta con dannosi allarmismi”

NewTuscia – TARQUINIA – Avrei evitato volentieri di intervenire in questo momento di drammatica emergenza nazionale per commentare il video-messaggio alla cittadinanza del sindaco di Tarquinia,

ma sono costretta a farlo per denunciare derive comunicative in un contesto emergenziale straordinario dove un sindaco dovrebbe essere esempio per senso di responsabilità e spirito di collaborazione verso il Governo di cui è ufficiale, senza subordinare tale funzione alla propaganda politica con comunicazioni ingiustificatamente allarmanti