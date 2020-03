Nota sindaco di Gubbio Mario Stirati sull’ordinanza del Ministero della Salute

NewTuscia – GUBBIO – Alla luce dell’ultima ordinanza del Ministero della Salute desidero far presente due punti che hanno particolare attinenza con il nostro territorio: per quello che riguarda l’art. 1 lettera A è vietato l’accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Noi non possiamo chiudere fisicamente tutti i luoghi ai quali si fa riferimento, come per esempio il Parco del Teatro Romano, però l’accesso è vietato.

Alla lettera B si dice: non è consentita l’attività ludica di divertimento o ricreativa all’aperto, resta consentito svolgere attività motoria individualmente, in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona. Quindi si ribadisce, fondamentalmente, la necessità di uscire il meno possibile da casa, tranne nelle strettissime necessità che tuttavia non devono essere indiscriminate. Al tempo stesso questa ordinanza indica la necessità di limitare al massimo tutte le modalità di spostamento, perché siamo entrati in una fase di contagio ancora più pericolosa, nella quale occorre rispettare tassativamente queste regole