Morte di un perugino per il Covid-19: le condoglianze del sindaco Romizi

NewTuscia – PERUGIA – In questi ultimi giorni continuiamo a registrare altre vittime del Covid 19 anche nella nostra città.

Tra queste, ci é giunta notizia della morte di un nostro concittadino la scorsa notte. Alla famiglia -sono le parole del Sindaco Andrea Romizi- voglio espr imere la vicinanza mia personale e di tutta la città di Perugia.

Nel ribadire il cordoglio a tutte le famiglie che hanno perso un proprio caro in questa particolare emergenza, richiamo tutti al rispetto delle regole decise dal governo italiano e all’impegno di restare a casa.

Ringrazio ancora una volta tutto il personale sanitario che si sta adoperando senza sosta nella nostra città come in tutta Italia per curare chi ne ha bisogno.