Il cielo di Perugia si tinge di tricolore

NewTuscia – PERUGIA – Da ieri sera il cielo di Perugia si è tinto dei colori dell’Italia.

Per 15 giorni, dal crepuscolo fino alle ore 23, verrà proiettato dalla Torre degli Sciri un fascio di luce tricolore verso il cielo in segno di speranza e resilienza in questo difficile momento del nostro paese.

L’installazione dell’Elettrica Valeri, storica azienda umbra di impianti tecnologici, è stata donata alla città e ieri sera ha illuminato con il tricolore il cielo silenzioso di Perugia.

Insieme al tricolore sono risuonate, dalla Torre degli Sciri, le note dell’inno di Mameli e il Va pensiero di Giuseppe Verdi.

Il Sindaco Romizi ha dichiarato: “Alzando lo sguardo verso il tricolore riusciremo idealmente a sentirci tutti più vicini in questo momento in cui la distanza fisica e l’isolamento sociale sono le regole fondamentali per superare l’emergenza sanitaria.”

Questa luce nei nostri cieli diventa un segno di speranza, di forza, di coraggio, di unità e di vicinanza da rivolgere soprattutto a chi sta combattendo questa battaglia in prima linea: il personale sanitario nelle strutture ospedaliere d’Italia.”

L’azienda Elettrica Valeri insieme a PA Social Umbria e il Comune di Perugia ha aderito alla raccolta fondi per l’ospedale S.Maria della Misericordia di Perugia impegnato in prima linea per l’emergenza COVID-19 su https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-s-maria-della-misericordia-perugia.

Ringraziamenti speciali vanno all’Assessore Margherita Scoccia per l’impegno e la sensibilità mostrata, all’Associazione Via dei Priori e alla Presidente Maria Antonietta Taticchi, alla Luna Geber Engineering, alla New Light Full Service e alla Urban Event per il supporto tecnico.

**Video al link seguente: https://youtu.be/EKfCm7m1Btk”

“COSÌ LONTANI, COSI’ VICINI: IDEE E PROPOSTE DEI SERVIZI EDUCATIVI”. PROGETTO DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI PERUGIA PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

In questo “tempo sospeso” dentro al quale siamo invitati a restare a casa il gruppo di Coordinamento Pedagogico accompagnato dal Dirigente dei Servizi educativi e Scolastici Amedeo Di Filippo, insieme alle educatrici, agli educatori, le insegnanti, i cuochi e le cuoche dei servizi educativi, ognuno con la sua propria modalità, hanno deciso di offrire alle famiglie uno spazio dedicato, pensato, all’interno del quale fosse possibile scambiarsi idee, proposte educative, pensieri, storie, musica e…ricette!

Tutti i cambiamenti colgono impreparati, talvolta stupiscono e spaventano. I bambini ci insegnano l’arte della felicità, la bellezza della quotidianità nei piccoli gesti e ci offrono la possibilità di abbracciare la speranza guardando al futuro, quello stesso futuro che ciascuno di loro rappresenta.

In un momento in cui il contatto non è consentito potersi “connettere” pochi minuti al giorno diventa un appuntamento da non perdere, una occasione d’incontro, di tenerezza virtuale, un modo per contrastare la solitudine ed il silenzio che caratterizza questi giorni.

Così, nel tentativo di raggiungere più case possibili verranno pubblicati sui canali social del @Comuneperugia (Facebook, Instagram, Youtube) un video al giorno, costruito a turno dalle educatrici che nel frattempo, quotidianamente manterranno un filo con le famiglie dei propri servizi tramite i canali riservati già attivati (piattaforme digitali google classroom, wathsapp,…).

Un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, alle ore 10.00, dedicato alle famiglie e bambini:

lunedì 23 marzo ore 10.00

Asilio nido girotondo

martedì 24 marzo ore 10.00

lettura asilo nido il Tiglio

mercoledì 25 marzo ore 10.00

Il Piccolo Bruco Maisazio

a cura delle maestre Nido Fantaghirò

giovedì 26 marzo ore 10.00

La storia di Re Corona

Asilo nido La Giostra

**Locandina in allegato**