Frena la crescita del numero dei contagi rispetto a ieri, Borrelli: “Non mollare la presa”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Coronavirus, frena leggermente il numero dei contagi. Il bollettino quotidiano sulla situazione del Covid-19 fornito, come sempre, dal responsabile della Protezione civile Angelo Borelli e il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, ha snocciolato i numeri delle ultime 24 ore.



Il numero complessivo di contagiati ha toccato quota 59.138 unità: il surplus rispetto a ieri è di 3,957 persone, i guariti 952 ed i morti cresciuti di 651 unità. Il totale dei guariti sono 7.024 e 5,476 sono i morti. Senza calcolare questi ultimi il numero di infettati è di 46,638 unità. In isolamento ci sono 23.783 persone a casa e 3.009 i degenti in terapia intensiva.

La tendenza degli aumenti è in ribasso ma, come ha detto Borrelli, serve non abbassare minimamente la guardia.

Tra le priorità ricordate da Borrelli e Brusaferro la necessità, oltre a continuare a uscire solo nei casi necessari, anche quella di avere una condotta intrafamiliare con chi è contagiato, anche se asintomatico e, in generale, rispettare le distanze e le norme igieniche dentro le famiglie.

Su un farmaco che, in Giappone, avrebbe permesso di guarire i malati di Covid-19, Brusaferro ha detto di andare con i piedi di piombo sull’informazione anche se si è aperti a testare tutte le possibilità di farmaci sperimentali.

Borrelli ha detto che i medici volontari andranno nelle varie regioni dell’emergenza (si tratta di migliaia e migliaia), mentre alcune decine di malati di Covid-19 e non sono stati trasferiti in altre regioni. In arrivo una delegazione di medici da Cuba e dalla Federazione Russa che saranno impiegati nella Regione Lombardia.

Brusaferro ha anche ricordato lo sforzo di aiutare le tre regioni maggiormente colpite dal Covid-19 (Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna) così come tutte le altre regioni: “Tutte le regioni si devono aiutare con un mutuo soccorso, serve l’aiuto di tutti”. Il numero uno dell’Iss ha poi detto che fino a 20 anni non si hanno notizie di infettati dal Covid-19, mentre solo l’ 1% aveva un’età inferiore ai 50 anni: “Non serve, però, sottovalutare i rischi”.