Messa in diretta social con il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli

NewTuscia – VITERBO – Domenica 22 marzo, il Vescovo di Viterbo S.E. Mons. Lino Fumagalli celebrerà la Santa Messa alle ore 11 nella quarta domenica di Quaresima in diretta dalla Basilica di Santa Rosa per tutti i fedeli della Città e della Diocesi.

Al termine, dal sagrato della B asilica di Santa Rosa, il Vescovo Mons. Lino Fumagalli alla presenza del Sindaco di Viterbo Giovanni Arena, benedirà la città con il reliquiario che custodisce il Cuore di Santa Rosa.

Il pomeriggio alle ore 18, il Vescovo presiede il Santo Rosario in diretta dalla Basilica della Madonna della Quercia, patrona della Diocesi.

Al termine il Vescovo Lino Fumagalli compirà l’ATTO DI AFFIDAMENTO della Diocesi alla Madonna della Quercia e il Sindaco Giovanni Arena, a nome del Popolo di Viterbo, come fecero più volte i nostri padri nei momenti difficili della storia, riconsegnerà le CHIAVI DELLA CITTÀ di VITERBO ALLA MADONNA DELLA QUERCIA e RINNOVERÀ QUEL PATTO D’AMORE che a lei ci lega da secoli in modo indissolubile invocando aiuto, protezione e salvezza.

Invitiamo i fedeli delle parrocchie a seguire i due momenti da casa senza muoversi per nessun motivo.

La benedizione arriverà in tutte le nostre case e nelle nostre famiglie in questo momento di particolare difficoltà come segno di protezione e conforto da parte di Dio, della Vergine Maria e dei nostri Santi Patroni.

Le celebrazioni potranno essere seguite in diretta social Facebook sulla pagina della Diocesi di Viterbo (Viterbo DiocesInforma).

Don Emanuele Germani (Diocesi di Viterbo)

Cristina Pallotta (Comune di Viterbo)