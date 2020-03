In Sicilia crescono i contagi. Catania nettamente la più colpita. Musumeci limita lo sport all’aperto

NewTuscia – PALERMO – “Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

Due giorni fa la Regione Sicilia ha emanato l’ordinanza contingibile sopra ricordata, la sesta, per venire incontro alla diffusione del Coronavirus anche nell’isola. Che è, almeno per ora, sempre più forte.

Alle 12 di oggi si sono avuti 490 positivi al Covid-19 di cui 458 considerando guariti e deceduti. L’aumento in 24 ore è di 82 unità, anche se potrebbe derivare dall’aumentato numero di tamponi effettuati nei Policlinici di Palermo e Catania.

Intanto si contano i casi nlla verie province della Sicilia. Catania è la prima provincia per contagi con 181 casi ad oggi, seguita da Messina con 66, Palermo 52, Siracusa 42, Agrigento 34, Trapani 27, Caltanissetta 26, Enne 23 e Ragusa 7.

Per correre ai ripari la Regione Sicilia ha fatto varie ordinanza contingibili: l’obiettivo del presidente Musumeci è quello di limitare al massimo l’uscita di casa dei Siciliani e fare in modo che la popolazione rispetti i Dpcm nazionali già emanati. L’ordinanza del 19 marzo in 4 articoli, prevede, come per il resto d’Italia, limitazioni alla circolazione (per spesa, con un solo componente, chiusura parchi e passeggio cani solo in prossimità delle abitazioni); obbligo di sanificazione dei Comuni; chisura domenicale di tutti gl esercizi commerciali (ad eccezione delle farmacie), divieto spostamento venditori ambulanti da un Comune all’altro; i sindaci potranno ridurre ulteriormente gli orari di fruizione dei negozi aperti (ad eccezione di alimentari e farmacie); gente sui mezzi pubblici entro il 40% di posti omologati; divieto di uso di giochi automatici nelle tabaccherie.

Ordinanza Regione Sicilia n.6 del 19/03/2020