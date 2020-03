In Italia oggi 53.578 positivi al Coronavirus. Aumentano i guariti ma anche i deceduti

NewTuscia – VITERBO – Coronavirus: oggi si sono toccati i 53.578 positivi (dati Protezione civile nazionale). Una crescita costante che, però lascia presagire un prossimo picco, forse a fine mese.

In un giorno sono 6.557 i nuovi contagiati con un +13,97%. 4.825 i morti (incremento di 793 unità) e, dato confortante, arrivano a 6.072 i guariti (+943 in un giorno). I positivi attualmente sono 42.681 (escludendo guariti e morti).

A livello nazionale i ricoverati sono 17.708 con 2.857 in terapia intensiva e 22.116 in isolamento fiduciario.

La speranza è che le nuove misure restrittive attuate fino ad ora, dal divieto d’uscita di casa se non per comprovat motivi di lavoro, salute e necessità, il divieto di circolare per fare sport e le relative sanzioni di rilievo penale, possano finalmente invertire il trend con un netto calo di persone in giro e, nel giro di un paio di settimane (tempo d’incubazione del Coronavirus), un effettivo calo dei contagi.

Ecco il numero di casi regione per regione (Fonte: Corriere.it)