Comune Civita Castellana, carenza di mascherine per Operatori Sanitari

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo.

In qualità di assessore alle attività produttive mi rivolgo a tutte le aziende ceramiche del nostro distretto industriale e a qualsiasi altro operatore economico della nostra cittadina, ben consapevole del periodo di estrema difficoltà e dell’impegno umano, organizzativo ed economico, profuso per salvaguardare le aziende e i livelli occupazionali.

E’ nota la grande necessità di mascherine e guanti da parte degli Operatori Sanitari (medici ed infermieri), tutte le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, le Associazioni dedite al Soccorso ed al Servizio di Pronto Farmaco e Pronto Spesa e da qualsiasi altra attività sociale. Come noto la carenza dei dispositivi di protezione individuale mette a rischio ognuna di queste persone.

Per tali motivi, rivolgo un appello a tutti Voi nella speranza che possiate donare mascherine di protezione del tipo FPP2 o FPP3 e guanti per consentire loro, di lavorare in regime minimo di protezione.

Certo del Vostro aiuto e ringraziando tutti Voi in anticipo, Vi chiedo ancora di contribuire alla donazione dei dispositivi di protezione individuale per superare insieme questa terribile e tragica emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per qualsiasi comunicazione ed informazione rivolgetevi alla Segreteria del Sindaco:

Tel. 0761590229

email uff.segreteria@comune.civitacastellana.vt.it

Vice Sindaco e Assessore alle attività produttive

Alberto Cataldi