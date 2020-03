Un appello dal Rifugio di Sant’Angelo Romano e dalle volontarie

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Per favore aiutiamo queste volontarie, travolte da emergenze inimmaginabili, senza l’aiuto di istituzioni e nessun tipo di finanziamento!

Fanno tutto quello che possono, ma non possono farcela da sole!!! Sappiamo che il momento è drammatico per tutti, ma non dimentichiamoci di chi non smette mai di lottare per i più indifesi e gli abbandonati!!

Purtroppo sono qui a chiederti aiuto, ci troviamo in una situazione a dir poco disastrosa e le emergenze dell’ultimo periodo purtroppo non ci hanno aiutato !

Nei primi 70 giorni dell’anno abbiamo avuto spese pari a € 6.957,14 tra acquisto medicine ,pagamento stalli di 9 cani( da qualche giorno i cani in stalli sono 8 ,la nostra Mia è stata adottata ) ,spese veterinarie ,acquisto cibo medicato e non. …..sono veramente tanti troppi soldi e adesso siamo al collasso con il conto vuoto ,tanti debiti con veterinari ,pensioni etc e con un grande peso sul cuore !

Mi costa dover chiedere aiuto e non immagini quanto , fino ad ora siamo riusciti ad andare avanti con le nostre forze ed il prezioso aiuto di poche persone che amorevolmente ci

seguono ma purtroppo le spese che affrontiamo giornalmente sono veramente tante poiché ci sono cani e gatti che hanno bisogno di cure continue e costose !

Nello specifico abbiamo :

1) La nostra Bianca (cagnolina con gli arti posteriori amputati) che è ricoverata presso l’ospedale veterinario Gregorio VII da quasi 6 mesi ,purtroppo è stata ricoverata perché la situazione dei sui monconi ha iniziato a peggiorare improvvisamente e si sono create delle ferite che non si rimarginano, Bianca ha avuto bisogno di fare analisi e cure specifiche e i dottori hanno scoperto che Bianca è predisposta ad avere cistiti ricorrenti causate da dei batteri resistenti in vescica che nella sua situazione infettano anche i monconi ,ha avuto bisogno 15 giorni fa’ di fare una cistoscopia ,ripetere tutte le analisi del sangue ,biopsia e tamponi sui monconi!

Non da ultimo ieri le e’ stato fatto un puntato midollare per escludere malattie infettive che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione!

Non potendo al momento camminare con le protesi e volendo far svuotare il più possibile la vescica alla piccola senza creare problemi ai monconi le abbiamo ordinato un carrellino su misura per lei che le permetterà già mentre è ricoverata ed una volta uscita dalla clinica di poter essere gestita nel miglior modo possibile ,le stiamo provando tutte credimi prima di arrivare a dover pensare ad una ulteriore amputazione che non le permetterebbe di usare più le sue adorate protesi e le stravolgerebbe la vita di nuovo !

2) Abbiamo 8 cani in stallo a pagamento ( fino a una settimana fa erano 9 ) ,sono tanti ,sono troppi ,sono tutti cani trovati sul territorio che per motivi diversi non potevano rimanere incustoditi ,sono cani, molti dei quali con problemi comportamentali o che comunque ,anche se lo avremmo tanto sperato al momento non hanno nessuna richiesta di adozione !

8 stalli da pagare sono € 1.200,00 fisse al mese ……….non riusciamo più a pagare questa cifra così alta !

I cani in questione sono :

-Ringo

-Rene’

-Charlie

– Ilary ,Blond ,Alan e Sole che sono la mamma (Ilary ) ed i cuccioli che si sono salvati dalla parvovirosi ,sono molto diffidenti ed impauriti sono in una pensione a pagamento dove stanno facendo un percorso riabilitativo

– Cocco ,salvato dalla catena ,botte e dalla più disumana cattiveria anche lui è in pensione per intraprendere un percorso riabilitativo che speriamo gli ridonerà un po’ di serenità quella serenità che qualcuno arbitrariamente gli ha tolto!

3) Tabata trovata in condizioni pietose ed affetta da leishmania ha fatto tutte le analisi del caso ed ha iniziato da una settimana la cura con il milteforan e una volta finito il primo ciclo dovrà ripetere le analisi ed essere sterilizzata !

4) I nostri vecchietti del rifugio che hanno bisogno di cure e prendono regolarmente integratori che li aiutano

5) 2 gattini trovati investiti con il bacino fratturato che sono in degenza !

6) Ci occupiamo in totale di circa 40 cani e 5 colonie feline!

Nell’ultimo periodo abbiamo recuperato solo cani malati o in condizioni estreme ora non potremmo più recuperare nessun animale in difficoltà ………abbiamo bisogno di aiuto ,aiuto per i cani e gatti che gestiamo ,per pagare i debiti ,per comprare cibo ,medicine ,curare chi ne ha bisogno !

Scusa se mi sono tanto dilungata ma le situazioni sono veramente tante ,non abbiamo neanche il tempo di dare aggiornamenti o di far conoscere tutti gli animali di cui ci occupiamo ,è una lotta continua contro il tempo ,si corre si corre per accudirli ,per salvarli per far in modo che vivano il più sereni possibile …………naturalmente qualsiasi tipo di aiuto e’ ben accetto !

Di seguito ti scrivo gli estremi per chiunque ci volesse aiutare :

✅ Associazione volontariato Logos

IBAN :

IT 40H 0200839152000101862716

UniCredit Banca filiale di Guidonia Montecelio

✅ Postepay Evolution

5333171037973902

Intestata ad Albanese Francesca

C.F. LBNFNC80C41H501W

Grazie infinite da tutti noi dal profondo del cuore