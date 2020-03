Tarquinia. Domenica torna la video-messa, questa volta dal Duomo

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. Questa domenica alle ore 11:00 a Tarquinia torna la trasmissione video della Santa Messa, questa volta celebrata da Don Rinaldo Copponi presso il Duomo, sede della parrocchia intitolata ai santi Margherita e Martino. Domenica scorsa era stato don Roberto della Parrocchia Madonna dell’Ulivo a celebrare la messa in diretta web-tv, seguito da quasi 4.000 fedeli, e questa domenica l’appuntamento sarà riproposto visto il grande apprezzamento.

Il servizio, offerto dalla televisione web locale Mediapress in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e con Lextra.news, permetterà la visione della Santa Messa sulle pagine Facebook e Youtube di Mediapress Web Tv e sui canali social della parrocchia. Si ringraziano tutte le testate giornalistiche locali e l’Infopoint di Tarquinia, nonchè i maggiori gruppi Facebook cittadini, per aver diffuso questo importante incontro di fede che ha permesso la scorsa domenica, e di nuovo permetterà il 22 Marzo, di rimanere in contatto con la chiesa locale.

Il servizio proseguirà anche nelle domeniche successive sino ad arrivare alla Santa Pasqua.