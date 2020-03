Rinviata la cerimonia premiazione “Premio Letterario Sporitvo Invictus”

NewTuscia – CISTERNA DI LATINA – “Prendiamo atto della situazione di emergenza – nazionale e internazionale – nella quale ci troviamo e in accordo con le istituzioni e i partner che collaborano in maniera essenziale all’organizzazione dell’evento, considerato anche il differimento del Salone Internazionale del Libro di Torino, abbiamo valutato necessario e responsabile il rinvio della manifestazione, originariamente in programma il 12 maggio, a una data compatibile con una valutazione esaustiva degli scenari futuri”.

Con questa comunicazione ufficiale inviata anche alle case editrici che hanno presentato le opere in concorso, il Comitato organizzatore ha ufficialmente annunciato il rinvio della cerimonia finale del Premio Letterario Sportivo Nazionale Invictus. Come noto, la cerimonia era inizialmente fissata per il 12 maggio 2020 nella splendida cornice di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina e il vincitore assoluto sarebbe stato presentato il 15 maggio 2020 al Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’emergenza sanitaria ha invece indotto al rinvio delle procedure di selezione dei cinque finalisti e del libro vincitore, ma gli organizzatori del Premio continuano ad essere in contatto costante con le istituzioni ed i partner della manifestazione, per fissare la nuova data della cerimonia di premiazione che sarà collegata a quella relativa allo svolgimento del “Salone del Libro di Torino”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno sposato il nostro ambizioso progetto culturale a partire dai membri della giuria, gli autori e le case editrici che hanno risposto con entusiasmo, inviando decine di opere davvero meritevoli”, afferma ancora il Comitato organizzatore.

Il Premio Letterario Sportivo Invictus è promosso dalla “DFG” di Latina, in collaborazione con RAI Radio1 Sport , Guerin Sportivo, Corriere dello Sport è Tutto Sport, con il patrocino del Comune di Cisterna, della Provincia di Latina,della Regione Lazio – presidenza del Consiglio, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

La prestigiosa iniziativa culturale è riservata alle opere italiane (narrativa, saggio, fotografia, graphic novel, biopic) di argomento legato al mondo dello sport e dei suoi protagonisti, pubblicate nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e regolarmente in commercio.