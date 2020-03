Proseguono i lavori del cantiere del Terminal Ferroviario dell’Interporto di Orte

di Stefano Stefanini

NewTuscia ORTE – Proseguono senza sosta i lavori di collegamento dell’Interporto con la linea ferroviaria Orte Ancona e Roma-Firenze -Bologna- Milano. Un ulteriore determinante tassello per la piena funzionalità dell’infrastruttura sta per concretizzarsi.

A riprova della strategicita’ del collegamento ferroviario dell’ Interporto di Orte va ricordato che uno degli elementi portanti dell’accordo siglato nel settembre del 2017 tra il ConsorzIo ZAI di Verona e l’Interporto di Orte fu proprio quello di “implementare il ricorso al vettore ferroviario nel trasporto delle merci, per favorire il rapido inoltro di grandi volumi di merce ed alleggerire la pressione sulla rete di trasporto stradale, ciò in linea con il trend di altri Paesi europei nell’abbattimento delle emissioni di Co2 nel settore dei trasporti stradali”.

Con l’avvio del cantiere di collegamento dell’infrastruttura del Centro Italia e le direttrici delle principali linee ferroviarie italiane viene completato un percorso di completamento reale della piena funzionalità dell’infrastruttura ortana, con benefici effetti sul trasporto merci dell’intero bacino del Centro Italia, a ridosso di Roma.

L’interconnessione del collegamento tra la linea ferroviaria Orte-Ancona e l’Interporto Centro Italia. Proseguono i lavori.

Nel triennio 2017-2020 il consiglio direttivo Uir dell’Unione Interporti Riuniti Italiani e’ stato presieduto da Matteo Gasparato (Consorzio Zai, Verona) con i vicepresidenti Luigi Capitani (Vicario, Cepim Interporto Parma), Salvatore De Biasio (Interporto Sud Europa) e Lorenzo Cardo (Orte Interporto Centro Italia), Mosè Renzi (Interporto Val Pescara) è stato nominato segretario generale, revisore unico è Stefano La Placa (Cim Novara).

L’ UIR associa tutti gli interporti italiani per consolidare e sviluppare l’intermodalità nel trasporto e nella logistica attraverso un rapporto stabile tra interporti, porti, società ed enti intesi quali sistemi d’interscambio merci nel settore del traporto terra-mare.

va altresì ricordato che l’8 settembre 2017 fu siglato un accordo tra il Presidente del Consorzio ZAI, Matteo Gasparato, e l’Amministratore Delegato dell’Interporto Centro Italia Orte S.p.A., Lorenzo Cardo, per lo sviluppo del trasporto merci ferroviario e della logistica integrata.

Il Protocollo si pose come obiettivi di dare vita ad una collaborazione per promuovere attività congiunte tra le due infrastrutture da cui far derivare un contributo al miglioramento della competitività del sistema logistico intermodale nazionale.

Le parti si impegnarono a promuovere il vettore ferroviario lungo la dorsale tirrenica, in particolare modo tra il Quadrante Europa Verona e Orte Interporto Centro Italia, sia sul piano istituzionale sia operativo.

“L’impegno è di sensibilizzare” preciso nel 2017 l’Amministratore Delegato dell’Interporto di Orte Lorenzo Cardo “operatori, tecnici e le istituzioni in ogni contesto sull’opportunità del trasporto ferroviario nella catena logistica del trasporto delle merci e di predisporre azioni di promozione che abbiano per oggetto la valorizzazione del sistema logistico integrato vedendo come prioritario le connessioni tra i nodi intermodali”.

Sul piano istituzionale ed operativo, lo scopo dell’accordo fu quello di aumentare l’efficienza complessiva del sistema ed in particolare:

promuovere la direttrice di trasporto Orte – Verona e viceversa per il collegamento di nodi logistici in connessione ai Corridoi TEN-T;

implementare il ricorso al vettore ferroviario nel trasporto delle merci, per favorire il rapido inoltro di grandi volumi di merce ed alleggerire la pressione sulla rete di trasporto stradale, ciò in linea con il trend di altri Paesi europei nell’abbattimento delle emissioni di Co2 nel settore dei trasporti stradali;

operare nell’ambito di una stretta collaborazione istituzionale e tecnica per promuovere forme di cooperazione e sinergia al fine di conseguire una reciproca interconnessione con il sistema logistico nazionale ed europeo.

In particolare furono definite due prime aree strategiche di sviluppo:

a) area della logistica al servizio ed in connessione con i porti, gli operatori ferroviari e i grandi operatori mercantili; b) area della Green Logistics, logistica sostenibile, alternative fuels.

Per coordinare le azioni previste nell’accordo fu istituito un gruppo di lavoro con lo scopo di pervenire a una concreta applicazione degli obiettivi.

La creazione del terminal ferroviario aprirà nuove prospettive di sviluppo per l’infrastruttura di Orte.

Ricordiamo che la società Interporto Orte S.r.l. offre soluzioni operative integrate nel settore della logistica, sita in un crocevia di infrastrutture di collegamento nel centro Italia. L’azienda si caratterizza per la completezza dei servizi offerti, qualificata inoltre dai servizi tipici dei terminal intermodali, con la gestione diretta dei servizi doganali e di tutte le attività di logistica e distribuzione.

Una struttura efficiente, flessibile e innovativa

La gestione diretta di molteplici servizi integrati rappresenta uno dei punti di forza dell’Interporto di Orte, in grado di garantire la massima flessibilità per rispondere appieno alle esigenze del cliente. La struttura snella, efficace, efficiente ed innovativa è coordinata in ogni fase di attuazione del servizio da una direzione orientata al cliente secondo principi di trasparenza e fiducia. I clienti trovano nell’Interporto di Orte la risposta giusta alle esigenze di logistica e trasporto, potendo personalizzare gli spazi di stoccaggio e i servizi necessari alle loro necessità operative.

800 m3 di spazi refrigerati a +2°/16°C.

500 m3 di spazi a temperatura ambiente.

Tutti gli spazi possono stoccare merce doganale ed in deposito IVA.

Oltre 60 automezzi refrigerati in consegna ogni giorno.

La società Interporto Orte S.r.l., a socio unico, è soggetta ad attività di coordinamento, direzione e controllo da parte della società Interporto Centro Italia Orte S.p.A. .

La Interporto Orte S.r.l. è retta dallo Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria nella seduta del 21 Aprile 2016 Rep. n. 1796 Racc. n. 1429.La società è amministrata a norma dello Statuto vigente da un Amministratore Unico nella persona di Carmelo Cardo.La società è dotata di un Revisore Unico.

La società Interporto Orte S.r.l. è iscritta a Unindustria, Unione degli Industriali e delle Imprese Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo, la più grande associazione imprenditoriale del sistema Confindustria per estensione territoriale.

L’Interporto di Orte è localizzato sul confine tra le regioni Lazio ed Umbria a 250 metri dal casello dell’autostrada A1 Napoli-Roma-Firenze-Milano e sullo svincolo della Superstrada Europea E45 Civitavecchia-Ravenna.

L’Interporto di Orte rappresenta il maggiore snodo logistico sul principale crocevia ferroviario e stradale nord-sud ed est-ovest del Centro Italia con posizionamento sull’asse del Corridoio Europeo TEN-T 5 Helsinki-La Valletta.

Collegamenti ferroviari

L’Interporto è collegato direttamente alla linea ferroviaria nazionale ed al corridoio europeo TEN-T 5, con stazione merci elettrificata di proprietà all’interno dell’area intermodale.

Collegamenti stradali

Asse Nord-Sud: Autostrada A1 Milano-Bologna-Napoli. Casello Autostradale di Orte a 250 metri.

Autostrada A1 Milano-Bologna-Napoli. Casello Autostradale di Orte a 250 metri. Asse Est-Ovest: Superstrada E45 Ravenna-Civitavecchia. Svincolo di Orte Interporto a 10 metri.

Superstrada E45 Ravenna-Civitavecchia. Svincolo di Orte Interporto a 10 metri.

La rete degli Interporti italiani – UIR.

Molto articolata è la rete interportuale italiana. Sono 24 gli interporti aderenti all’Uir-Unione Interporti Riuniti, dei 29 totali previsti. Di questi 18 sono operativi mentre 11 sono in fase di realizzazione o di completamento. Le 24 strutture di UIR sono: l’Interporto Quadrante Europa Verona, l’Interporto Merci di Padova, l’Interporto di Bologna, l’Interporto Sito di Torino-Orbassano, l’Interporto di Rivalta Scrivia, l’Interporto Cim Novara, l’Interporto di Trento, l’Interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli, l’Interporto di Venezia, l’Interporto di Vado Ligure, l’Interporto di Rovigo, l’Interporto Cepim di Parma, l’Interporto di Prato, l’Interporto di Livorno, l’Interporto Val Pescara, l’Interporto delle Marche (Jesi), l’Interporto Centro Italia di Orte, l’Interporto di Frosinone, l’Interporto Sud Europa Maddaloni Marcianise, l’Interporto di Nola, l’Interporto Regionale della Puglia (Bari), l’Interporto di Cerignola, l’Interporto della Piana di Gioia Tauro, l’Interporto di Catania.

(*) Fonte: Uir-Unione Interporti Riuniti