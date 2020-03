NewTuscia – VITERBO – “La Giunta regionale ha stanziato 300mila euro per Palazzo dei Papi di Viterbo”. Lo afferma il vice presidente della X commissione Enrico Panunzi. I fondi erogati, con la proposta di delibera 2799, rientrano nella legge regionale 24 del 15 novembre 2019 riguardante “l’approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2020”. “Non posso che esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto – prosegue il consigliere regionale del Pd -. Abbiamo mantenuto la promessa di fare presto e bene. Lo scorso 23 dicembre, insieme all’assessora Alessandra Troncarelli e al vice presidente Daniele Leodori, che ha accolto la mia richiesta e ha portato avanti con impegno e responsabilità questa istanza, incontravamo il vescovo Lino Fumagalli.

Sono passati appena tre mesi e oggi le risorse ci sono per essere usate. La Regione Lazio, con il presidente Nicola Zingaretti, dimostra ancora una volta grande attenzione per la Tuscia, mettendo a disposizione fondi importanti per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico. Nel 2021, verrà poi erogata una seconda tranche di finanziamenti. Palazzo dei Papi è il simbolo della città di Viterbo. Un bene architettonico da preservare, come ho già sottolineato altre volte, perché possa essere ammirato anche dalle generazioni future”.