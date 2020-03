Montalto, terminato il primo step di igienizzazione delle strade

E’ in corso la sanificazione degli immobili comunali, poi si passerà agli istituti scolastici

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale ha terminato il primo step di igienizzazione delle strade di Montalto di Castro e Pescia Romana. Il servizio straordinario, effettuato in questi giorni nelle ore notturne, ha riguardato inoltre la sanificazione dei cassonetti della raccolta differenziata posizionati sul territorio. L’igienizzazione è stata eseguita nei centri abitati, nelle zone rurali e nelle due marine della costa. E’ in programma lo stesso intervento nei prossimi giorni. Nel frattempo sono in corso le pulizie straordinarie e la sanificazione di tutti gli immobili comunali. Al termine di questo intervento, sarà la volta delle strutture scolastiche.