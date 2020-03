Mauro Rotelli: “Collaborazione Istituzionale, prima la Nazione della fazione”

NewTuscia – VITERBO – Oggi ho ricevuto la chiamata del Presidente della Provincia di Viterbo, come oggetto l’invito rivolto a FDI ad una collaborazione istituzionale. Una chiamata molto apprezzata a cui Fratelli d’Italia aderisce convintamente. In momenti straordinari come questi servono decisioni ed operatività eccezionali.

Ci auguriamo che tutto si traduca nella capacità dell’amministrazione di far fronte al massimo alle tantissime esigenze, per questo ci siamo messi a disposizione con i nostri eletti a tutti i livelli. Si lavori per il bene della Tuscia e dei suoi abitanti, nella speranza che questa strada venga intrapresa anche da altri.

Prima la Nazione della fazione, come sempre.

Mauro Rotelli