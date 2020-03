Il Forum disuguaglianze diversità chiede di rafforzare il welfare

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – Rafforzare gli strumenti di welfare già esistenti, a cominciare dall’estensione del reddito di cittadinanza. Per affrontare l’emergenza economica e sociale, il Forum disuguaglianze diversità chiede risposte differenziate e tempestive.

“Questa crisi non deve creare nuove disuguaglianze, deve accrescere e non ridurre la coesione sociale. Ciò significa che bisogna tutelare ogni persona a rischio, sia i garantiti, sia gli esclusi”.

Parte da questa premessa il documento firmato da Cristiano Gori, docente di politica sociale all’Università di Trento, e da Fabrizio Barca per il Forum disuguaglianze diversità (Forum dd), dal titolo “Una protezione sociale universale per affrontare subito l’emergenza”.

Andrea De Tommasi sul sito dell’A.Svi.S. riferisce che il governo italiano, osservano gli autori, sembra intenzionato a contrastare la creazione di nuove disuguaglianze e ad agire con tempestività, ma “la partita si gioca sulla definizione degli interventi da mettere in campo”. Per questo serve costruire “un impianto efficace e robusto” che consenta al Paese di affrontare subito la crisi sociale ed economica provocata dall’emergenza sanitaria: l’invito perciò è quello di “partire dall’intera popolazione e distinguere al suo interno le diverse categorie di persone colpite: da un lato minori, inoccupati e pensionati, a seconda delle differenti condizioni di partenza di ciascuno; dall’altro gli occupati, ma cogliendo anche qui i loro diversi gradi di vulnerabilità, a seconda dei rapporti di lavoro e della resilienza delle imprese”. Per ognuna di queste categorie, si potrà raggiungere l’obiettivo utilizzando “gli strumenti di welfare esistenti più adatti, modificandoli ed espandendoli in modo da adattarli alla situazione”.

Inoltre, continuano gli autori, l’esperienza internazionale offre importanti spunti, “invitandoci da subito ad adottare un approccio universale, rivolto a tutte le persone”. È il caso di molti Stati, specie in Asia e in Australia, che stanno valutando o hanno già adottato in relazione all’emergenza misure di assistenza sociale in aggiunta a quelle di assicurazione sociale.

Nello specifico, ferma restando la stabilità dell’occupazione pubblica, il documento individua quattro insiemi decrescenti di rischio all’interno dell’occupazione privata (circa 22 milioni di unità), incrociando i dati di vulnerabilità delle imprese e del lavoro stesso.

Per il lavoro saltuario e irregolare (oltre quattro milioni) si afferma che “solo l’espansione del reddito di cittadinanza (opportunamente modificato e con una denominazione che ne sottolinei la temporaneità) appare in grado di impedire l’impoverimento delle persone che perderanno il lavoro”. Per il lavoro dipendente o autonomo di piccole e medie imprese (oltre tre milioni), secondo gli autori appare necessario valutare sia l’adattamento della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi), sia, di nuovo, l’espansione del reddito di cittadinanza. Gli stessi strumenti vanno presi in considerazione per il lavoro dipendente precario diretto o indiretto di piccole, medie e grandi imprese resilienti (tra due e tre milioni di unità), per cui “l’efficacia di misure come la cassa integrazione è dubbia”.

Quest’ultimo strumento viene invece ritenuto appropriato, insieme ad altre misure tradizionali, per il lavoro dipendente stabile o autonomo di piccole, medie e grandi imprese resilienti (tra 11 e 12 milioni).

Se il confronto in Parlamento si avvarrà di questo schema metodologico, è la convinzione degli autori, i provvedimenti finali potranno essere “giusti e sentiti dal Paese e ognuno si sentirà tutelato”.