COVID-19, Giove, sedute giunta comunale vanno on line

NewTuscia – GIOVE – L’amministrazione comunale di Giove per adeguarsi agli standard di comportamento legati all’emergenza COVID-19 ha approvato un atto per svolgere le seduta di giunta comunale senza la presenza fisica. Il sindaco, Alvaro Parca, gli assessori e il segretario comunale possono partecipare ai lavori di giunta collegandosi con la sala dove si svolge la seduta, con mezzi audio, video o teleconferenza tramite utilizzo di videotelefono, videochiamata Whatsapp o computer attrezzato.

Il sindaco o chi presiede la giunta in caso di sua non presenza dalla riunione, possono firmare digitalmente i documenti anche quando gli stessi amministratori si trovano fuori dal territorio comunale. Il computo del numero legale è eseguito sommando ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, quelli collegati in videoconferenza o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla cessazione dell’emergenza.